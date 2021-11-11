11 ноября в 1-м туре Кубка Карьяла — первом этапе Евротура — сборная России сыграет с Финляндией. Начало — в 19.30. Матч состоится в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена». Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Команда Юкки Ялонена — фаворит встречи, по мнению легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу Финляндии в основное время матча можно за 1.93 — это порядка 48% вероятности. Триумф сборной России оценивается коэффициентом 3.40 (28%), а ничья — 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу сборной России потенциальная выплата составит 3400 рублей, а прибыль — 2400 рублей.

Ф1(0) доступна за 1.50, а Ф2(0) — за 2.60.

Тотал голов больше 4.5 идет за 1.74, а ТМ 4.5 — за 2.10.

Сделать ставку на победу Финляндии с учетом ОТ и буллитов можно за 1.53, а на Россию — за 2.50.

Шансы России отличиться более одного раза оцениваются коэффициентом 1.52.

Финляндия выиграла последний матч с Россией со счетом 4:1. Верите, что «львы» вновь забьют минимум четыре? ИТБ1(3.5) идет за 2.80.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 7.20.