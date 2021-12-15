15 декабря 2021 года в 17-м туре АПЛ «Арсенал» примет «Вест Хэм». Лондонское дерби состоится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Начало — в 23.00. Прямая трансляция будет на онлайн-площадке Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами дерби. Поставить на победу «Арсенала» можно за 2.23 — это примерно 43%. Успех «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 3.30 (29%), а ничья — 3.50 (28%).

При ставке в 1000 рублей на «Вест Хэм» потенциальная выплата составит 3300 рублей, а прибыль — 2300 рублей.

Ф1(0) идет за 1.62, а Ф2(0) — за 2.38.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов тотала голов, например:

· тотал больше 1.5 идет за 1.26, а ТМ 1.5 — за 3.80;

· тотал больше 2.5 идет за 1.85, а ТМ 2.5 — за 2.02;

· тотал больше 3.5 идет за 3.00, а ТМ 3.5 — за 1.38;

· тотал больше 4.5 идет за 5.90, а ТМ 4.5 — за 1.13.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.71. Противоположный исход доступен за 2.14.

Шансы «Арсенала» забить больше одного мяча оцениваются коэффициентом 2.05.

Уверены, что «Вест Хэм» отличится дважды или более? ИТБ (1.5) доступен за 2.60.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.60.