17 сентября проигравший четыре последних матча в КХЛ СКА сыграет дома с «Сибирью». Игра состоится в Ледовом дворце и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также в онлайн-сервис «Кинопоиск». Начало трансляции намечено на 16.45 мск.

СКА — серьезный фаворит, по данным букмекерской компании Winline. На победу армейцев по итогам 60 минут игры можно поставить за 1.47, что примерно 68% вероятности исхода. Успех «Сибири» оценен в 5.80 (13%), ничья — в 5.20 (19%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в основное время принесет 5200 рублей, если команды разойдутся «миром».

«Сибирь» выиграла у СКА половину из шести последних матчей в КХЛ, в пяти случаях она выдержала фору в (+1.5) шайбы. На то, что команда Дэвида Немировски не уступит с разницей в два и более гола, котировка — 1.99.

СКА не забросил больше трех шайб ни в одном из шести матчей на старте сезона. ИТМ1 (3.5) идет за 1.74, ИТБ1 (3.5) — за 2.26.

При этом эксперты предполагают, что клуб из Санкт-Петербурга победит с разницей в три и более гола. Такое условие предложено за 2.40. На выигрыш с превосходством в две шайбы котировка — 4.90, в одну — 5.40.

Армейцы — одни из лидеров на старте сезона по набранным штрафным минутам (70 в шести играх), а «Сибирь» по этому показателю вообще занимает третье место (90). Ставку на ТБ 20.5 штрафные минуты можно сделать за 1.85.

Победа СКА в матче с учетом дополнительного времени и серии буллитов доступна за скромные 1.30, виктория «Сибири» — за 3.70.

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