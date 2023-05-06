«Реал» Мадрид — «Осасуна»: где смотреть финал Кубка Испании 6 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
6 мая в Севилье на арене «Эстадио де-ла-Картуха» состоится финал Кубка Испании между «Реалом» и «Осасуной». Стартовый свисток арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучит в 23.00 по московскому времени. Игра в прямом эфире будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3» с 22.45 мск.
Букмекеры назначили «Реал» безоговорочным фаворитом финала. На победу мадридцев в основное время предложен коэффициент 1.35, вероятность исхода — примерно 74%. Ничья доступна за 5.70 (17%), успех «Осасуны» — за 9.50 (9%).
При ставке в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут игры выигрыш в случае нужного результата составит 5700 рублей.
«Осасуна» не проиграла «Реалу» только три из последних десяти матчей. Вариант 1Х оценен в 3.20.
13 предыдущих побед мадридцев над соперником были крупными — с разницей в два и более мяча. Очередной успех бланкос с форой (-1.5) гола предложен за 1.90.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.40.
Эксперты убеждены, что мадридцы забьют минимум дважды. Коэффициент на два гола от команды Анчелотти — 1.40, на три и более — 2.25.
Красные не обменивались голами с соперниками в трех последних играх, сливочные — в пяти из семи. Вариант «обе забьют — нет» идет за 1.85, противоположный исход — за 1.95.
Итоговую победу «Реала» с учетом дополнительного времени и серии пенальти аналитики оценили котировкой 1.15, «Осасуны» — 5.70.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
7
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5