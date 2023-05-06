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«Реал» Мадрид — «Осасуна»: где смотреть финал Кубка Испании 6 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала Кубка Испании «Реал» Мадрид — «Осасуна» 6 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press

6 мая в Севилье на арене «Эстадио де-ла-Картуха» состоится финал Кубка Испании между «Реалом» и «Осасуной». Стартовый свисток арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучит в 23.00 по московскому времени. Игра в прямом эфире будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3» с 22.45 мск.

Испания. Кубок. Финал
06 мая, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Реал
Осасуна

Букмекеры назначили «Реал» безоговорочным фаворитом финала. На победу мадридцев в основное время предложен коэффициент 1.35, вероятность исхода — примерно 74%. Ничья доступна за 5.70 (17%), успех «Осасуны» — за 9.50 (9%).

При ставке в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут игры выигрыш в случае нужного результата составит 5700 рублей.

«Осасуна» не проиграла «Реалу» только три из последних десяти матчей. Вариант 1Х оценен в 3.20.

13 предыдущих побед мадридцев над соперником были крупными — с разницей в два и более мяча. Очередной успех бланкос с форой (-1.5) гола предложен за 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.40.

Эксперты убеждены, что мадридцы забьют минимум дважды. Коэффициент на два гола от команды Анчелотти — 1.40, на три и более — 2.25.

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Красные не обменивались голами с соперниками в трех последних играх, сливочные — в пяти из семи. Вариант «обе забьют — нет» идет за 1.85, противоположный исход — за 1.95.

Итоговую победу «Реала» с учетом дополнительного времени и серии пенальти аналитики оценили котировкой 1.15, «Осасуны» — 5.70.

Футбол
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ФК Осасуна
ФК Реал
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«Реал» Мадрид — «Осасуна»: прогноз на финал Кубка Испании 6 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Спартак

 17
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П
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Краснодар

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Александр Соболев

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Зенит

 8
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