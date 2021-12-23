23 декабря московский ЦСКА сыграет в Мадриде с местным «Реалом» в баскетбольной Евролиге. Встреча пройдет на арене «Визник центр». Начало в 22.45.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит ЦСКА. Поставить на успех армейцев можно за 1.33 — это около 72% вероятности. Успех «Реала» идет за 3.30 (28%).

При ставке в 1000 рублей на «Реал» потенциальная выплата составит 3300 рублей.

Ф1(-5.5) идет за 2.10, а Ф2(+5.5) — за 1.73.

Тотал очков больше 158.5 есть в линии за 1.90. ТМ также идет за 1.90.

Победа ЦСКА в первой четверти идет за 1.62. Успех в ней испанцев можно взять за котировку 2.70.

· Ф1 (- 2.5) — 2.65

· ТБ 154.5 — 2.30

· Первые очки: «Реал» — 1.95