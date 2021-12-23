«Реал» — ЦСКА: прогноз и ставки на матч Евролиги 23 декабря
17:15
23 декабря московский ЦСКА сыграет в Мадриде с местным «Реалом» в баскетбольной Евролиге. Встреча пройдет на арене «Визник центр». Начало в 22.45.
Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит ЦСКА. Поставить на успех армейцев можно за 1.33 — это около 72% вероятности. Успех «Реала» идет за 3.30 (28%).
При ставке в 1000 рублей на «Реал» потенциальная выплата составит 3300 рублей.
Ф1(-5.5) идет за 2.10, а Ф2(+5.5) — за 1.73.
Тотал очков больше 158.5 есть в линии за 1.90. ТМ также идет за 1.90.
Победа ЦСКА в первой четверти идет за 1.62. Успех в ней испанцев можно взять за котировку 2.70.
· Ф1 (- 2.5) — 2.65
· ТБ 154.5 — 2.30
· Первые очки: «Реал» — 1.95
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