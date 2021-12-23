24 декабря 2021 года в очередном туре КХЛ «Куньлунь» примет минское «Динамо». Встреча состоится на «Арена-Мытищи». Начало — в 19.30. Прямую трансляцию покажут телеканалы KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 19.20.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу минского «Динамо» в основное время матча можно с коэффициентом 1.49 — это примерно 64% вероятности. Успех команды «Куньлунь» доступен за 5.50 (17%), а ничья — за 5.00 (19%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 5000 рублей в случае мирного исхода встречи.

Ф1(+1.5) идет за 2.05, а Ф2(-1.5) — за 1.77.

В линии БЕТСИТИ вы также можете выбрать один из многих вариантов тотала голов — например:

· тотал больше 4.5 идет за 1.38, а ТМ 4.5 — за 2.90;

· тотал больше 5.5 идет за 1.75, а ТМ 5.5 — за 2.08;

· тотал больше 6.5 идет за 2.32, а ТМ 6.5 — за 1.57.

Сделать ставку на победу «Куньлуня» с учетом ОТ и буллитов можно за 3.90. Аналогичный исход в пользу минского «Динамо» доступен за 1.25.

Шансы команды «Куньлунь» отличиться более одного раза оцениваются котировкой 1.50.

Уверены, что минское «Динамо» забросит четыре шайбы или более? Поставить на ИТБ2 (3.5) можно за 1.76.

Не сомневаетесь, что соперники сумеют отличиться более одного раза в очном матче? В линии БЕТСИТИ есть специальная ставка «каждая команда больше 1.5» с коэффициентом 1.70.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 2:2 — коэффициент 10.5,

· 3:3 — 11.5,

· 1:4 — 12.0.