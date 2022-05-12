«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 12 мая 2022 года
12 мая 2022 года в 36-м туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» примет «Вильярреал» на стадионе «Кампо-де-Вальекас». Игра начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Вильярреал». Коэффициент на победу гостей — 1.83, это примерно 54% вероятности. На ничью можно поставить за 3.80 (26%), на победу «Райо Вальекано» — за 4.40 (20%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3800 рублей.
Всего в четырех из десяти последних матчей с участием «Райо Вальекано» забивали обе команды. У «Вильярреала» таких игр шесть. Обмен голами можно взять за 1.88, обратный исход — за 1.92.
Тотал больше 2.5 гола команды практически не пробивают. Всего один раз в десяти встречах это случилось с хозяевами, трижды — с гостями. ТМ 2.5 можно взять с котировкой 1.90.
«Райо Вальекано» в этом сезоне ла лиги забивает в среднем 0.7 гола за игру. Коэффициент на ИТМ1 (1) — 1.60. Аналогичная ставка у «Вильярреала» — 3.20.
На то, что хозяева не проиграют, можно поставить за 2.04.
Прогноз и ставка на матч «Райо Вальекано» — «Вильярреал»
«Райо Вальекано» в этом сезоне уже ни за что не борется — еврокубки не светят, вылет — тоже. На удивление, команду Андони Ираолы это не останавливает — уже четыре матча «Райо» не проигрывает. В серии затесалась даже «Барселона», которую «Райо Вальекано» обыграл на выезде со счетом 1:0. На этом фоне «Вильярреал» с серией из трех поражений и одной ничьей выглядит не таким уж фаворитом. Впрочем, и уровень сопротивления у команды Унаи Эмери был другой — «Ливерпуль» и «Севилья». Так что обольщаться «Райо» тоже не стоит — легкой прогулки не будет, но шансы есть.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.04.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0