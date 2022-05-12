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«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 12 мая 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Райо Вальекано» — «Вильярреал» 12 мая 2022 года
Артем Белинин
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Джовани Ло Чельсо в матче против «Севильи».
Фото Global Look Press

12 мая 2022 года в 36-м туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» примет «Вильярреал» на стадионе «Кампо-де-Вальекас». Игра начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 36-й тур
12 мая, 21:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Вильярреал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Вильярреал». Коэффициент на победу гостей — 1.83, это примерно 54% вероятности. На ничью можно поставить за 3.80 (26%), на победу «Райо Вальекано» — за 4.40 (20%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3800 рублей.

Всего в четырех из десяти последних матчей с участием «Райо Вальекано» забивали обе команды. У «Вильярреала» таких игр шесть. Обмен голами можно взять за 1.88, обратный исход — за 1.92.

Тотал больше 2.5 гола команды практически не пробивают. Всего один раз в десяти встречах это случилось с хозяевами, трижды — с гостями. ТМ 2.5 можно взять с котировкой 1.90.

«Райо Вальекано» в этом сезоне ла лиги забивает в среднем 0.7 гола за игру. Коэффициент на ИТМ1 (1) — 1.60. Аналогичная ставка у «Вильярреала» — 3.20.

На то, что хозяева не проиграют, можно поставить за 2.04.

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Прогноз и ставка на матч «Райо Вальекано» — «Вильярреал»

«Райо Вальекано» в этом сезоне уже ни за что не борется — еврокубки не светят, вылет — тоже. На удивление, команду Андони Ираолы это не останавливает — уже четыре матча «Райо» не проигрывает. В серии затесалась даже «Барселона», которую «Райо Вальекано» обыграл на выезде со счетом 1:0. На этом фоне «Вильярреал» с серией из трех поражений и одной ничьей выглядит не таким уж фаворитом. Впрочем, и уровень сопротивления у команды Унаи Эмери был другой — «Ливерпуль» и «Севилья». Так что обольщаться «Райо» тоже не стоит — легкой прогулки не будет, но шансы есть.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.04.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Райо Вальекано
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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