12 мая 2022 года в 36-м туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» примет «Вильярреал» на стадионе «Кампо-де-Вальекас». Игра начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Вильярреал». Коэффициент на победу гостей — 1.83, это примерно 54% вероятности. На ничью можно поставить за 3.80 (26%), на победу «Райо Вальекано» — за 4.40 (20%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3800 рублей.

Всего в четырех из десяти последних матчей с участием «Райо Вальекано» забивали обе команды. У «Вильярреала» таких игр шесть. Обмен голами можно взять за 1.88, обратный исход — за 1.92.

Тотал больше 2.5 гола команды практически не пробивают. Всего один раз в десяти встречах это случилось с хозяевами, трижды — с гостями. ТМ 2.5 можно взять с котировкой 1.90.

«Райо Вальекано» в этом сезоне ла лиги забивает в среднем 0.7 гола за игру. Коэффициент на ИТМ1 (1) — 1.60. Аналогичная ставка у «Вильярреала» — 3.20.

На то, что хозяева не проиграют, можно поставить за 2.04.

Прогноз и ставка на матч «Райо Вальекано» — «Вильярреал»

«Райо Вальекано» в этом сезоне уже ни за что не борется — еврокубки не светят, вылет — тоже. На удивление, команду Андони Ираолы это не останавливает — уже четыре матча «Райо» не проигрывает. В серии затесалась даже «Барселона», которую «Райо Вальекано» обыграл на выезде со счетом 1:0. На этом фоне «Вильярреал» с серией из трех поражений и одной ничьей выглядит не таким уж фаворитом. Впрочем, и уровень сопротивления у команды Унаи Эмери был другой — «Ливерпуль» и «Севилья». Так что обольщаться «Райо» тоже не стоит — легкой прогулки не будет, но шансы есть.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.04.