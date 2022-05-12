«Реал» в матче 36-го тура чемпионата Испании примет дома «Леванте». Встреча чемпиона и 19-й команды ла лиги состоится на «Сантьяго Бернабеу» 12 мая 2022 года в 22.30 по московскому времени. Онлайн в прямом эфире игру можно посмотреть на платформе «Окко Спорт». Обслужит ее арбитр Адриан Кордеро Вега.

«Реал» — очевидный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа мадридцев оценена коэффициентом 1.50, вероятность — около 66%. Ничью можно взять за 5.10 (19%), а успех гостей — за 5.80 (15%).

Ставка в 1000 рублей на победу «Леванте» в случае успеха аутсайдера принесет выигрыш в 5800 рублей и чистую прибыль в 4800 рублей.

Вариант, при котором гости не проиграют, оценен коэффициентом 2.70.

Повысить интерес к игре можно с помощью ставки на победу одной из команд с форой — Ф1 (-1.5) доступна за 2.22, Ф2 (+1.5) — за 1.71.

На «обе забьют» предложен коэффициент 1.49, на обратный исход — 2.60.

В матче первого круга команды сыграли 3:3, «Леванте» закончил встречу в меньшинстве. На удаление в предстоящей игре котировка 4.70.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: