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«Реал» — «Леванте»: где смотреть матч ла лиги 12 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Леванте» 12 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Родриго («Реал»).
Фото Global Look Press

«Реал» в матче 36-го тура чемпионата Испании примет дома «Леванте». Встреча чемпиона и 19-й команды ла лиги состоится на «Сантьяго Бернабеу» 12 мая 2022 года в 22.30 по московскому времени. Онлайн в прямом эфире игру можно посмотреть на платформе «Окко Спорт». Обслужит ее арбитр Адриан Кордеро Вега.

Испания. Лига 1. 36-й тур
12 мая, 22:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Леванте

«Реал» — очевидный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа мадридцев оценена коэффициентом 1.50, вероятность — около 66%. Ничью можно взять за 5.10 (19%), а успех гостей — за 5.80 (15%).

Ставка в 1000 рублей на победу «Леванте» в случае успеха аутсайдера принесет выигрыш в 5800 рублей и чистую прибыль в 4800 рублей.

Вариант, при котором гости не проиграют, оценен коэффициентом 2.70.

Повысить интерес к игре можно с помощью ставки на победу одной из команд с форой — Ф1 (-1.5) доступна за 2.22, Ф2 (+1.5) — за 1.71.

На «обе забьют» предложен коэффициент 1.49, на обратный исход — 2.60.

В матче первого круга команды сыграли 3:3, «Леванте» закончил встречу в меньшинстве. На удаление в предстоящей игре котировка 4.70.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:1 — за 8.30;

  • 2:0 — за 9.90;

  • 3:1 и 1:1 доступны с одинаковый котировкой 10.0.

Футбол
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ФК Леванте
ФК Реал
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«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 12 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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