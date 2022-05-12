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Безжалостный «Спартак» в БЕТСИТИ Кубке России и камбэк в НХЛ принесли клиенту букмекера 370 000 рублей

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев и Квинси Промес празднуют гол в ворота «Енисея».
Фото Global Look Press
Ассистентский дубль Евгения Малкина не помешал игроку добиться выигрыша.

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ стал богаче на 370 600 рублей благодаря экспрессу из двух событий. Автор ставки подобрал правильные варианты в матче БЕТСИТИ Кубка России по футболу «Спартак» — «Енисей» и игре плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Питтсбург». Итоговый коэффициент получился 3.706, а сумма ставки составила 100 000 рублей.

В победный купон вошли следующие исходы:

«Спартак» — «Енисей», победа «Спартака» с форой (-1) — 1.70 (счет — 3:0)

«Рейнджерс» — «Питтсбург», победа «Рейнджерс» — 2.18 (счет — 5:3)

Итоговый коэффициент: 1.70 х 2.18 = 3.706

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Команда Панарина уступала 0:2 к 35-й минуте, но спаслась

События состоялись с разницей в несколько часов. В 19.30 по московскому времени 11 мая «Спартак» принимал в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России «Енисей». Москвичи считались абсолютными фаворитами встречи и уверенно подтвердили статус. Уже на 21-й минуте Квинси Промес открыл счет, а на 56-й Зелимхан Бакаев удвоил преимущество хозяев.

Единственный тревожный для автора ставки момент случился на 63-й минуте, когда Валерий Кичин вроде бы пробил вратаря красно-белых Александра Максименко. Но Сергей Карасев после консультации с VAR отменил взятие ворот. Итоговый счет на 87-й установил Александр Соболев — 3:0.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Енисей
Голы
Промес, 21 (1:0), Бакаев, 56 (2:0), Соболев, 87 (3:0)
Спартак
Максименко Кофрие (Чернов, 64, Литвинов, 80) Жиго Джикия Мозес (Игнатов, 64) Бакаев (Рассказов, 71) Мартинс Пруцев Хлусевич Николсон (Соболев, 71) Промес
Енисей
Опарин Кичин Шакуро (Масловский, 64) Феррейра Зотов Глушков (Молтенинов, 90) Иванов (Ломакин, 46) Бевеев Ланин Канаплин (Самойлов, 46) Окладников (Саная, 61)
Предупреждения
Мартинс 40’, Литвинов 90’  - 
Судьи
Карасев (Москва) Гаврилин (Владимир) Демешко (Химки)
ВАР
Турбин (Дмитров) Болховитин (Ленинградская область)

В 2.00 мск начался матч плей-офф НХЛ между «Рейнджерс» и «Питтсбургом». В этом случае игроку букмекерской компании пришлось сильно поволноваться — к середине второго периода ньюйоркцы, казалось, безнадежно уступали 0:2. Но случилось чудо: с 15-й по 18-ю минуту хозяева забросили три шайбы и вышли вперед. Однако к концу отрезка «Питтсбург» усилиями Джейка Генцеля и Евгения Малкина, на счету которого в игре два ассиста, сравнял счет.

И все же удача оказалась на стороне автора ставки. В начале третьего периода нападающий Филип Хитил забросил в большинстве, а за 16 секунд до финальной сирены Райан Линдгрен поразил пустые ворота и установил окончательный счет — 5:3 в пользу «Рейнджерс». Успех «Нью-Йорка» принес автору ставки 370 600 рублей и 270 600 рублей чистой прибыли.

НХЛ
Прогнозы на спорт
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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