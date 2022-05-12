Безжалостный «Спартак» в БЕТСИТИ Кубке России и камбэк в НХЛ принесли клиенту букмекера 370 000 рублей
Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ стал богаче на 370 600 рублей благодаря экспрессу из двух событий. Автор ставки подобрал правильные варианты в матче БЕТСИТИ Кубка России по футболу «Спартак» — «Енисей» и игре плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Питтсбург». Итоговый коэффициент получился 3.706, а сумма ставки составила 100 000 рублей.
В победный купон вошли следующие исходы:
«Спартак» — «Енисей», победа «Спартака» с форой (-1) — 1.70 (счет — 3:0)
«Рейнджерс» — «Питтсбург», победа «Рейнджерс» — 2.18 (счет — 5:3)
Итоговый коэффициент: 1.70 х 2.18 = 3.706
Команда Панарина уступала 0:2 к 35-й минуте, но спаслась
События состоялись с разницей в несколько часов. В 19.30 по московскому времени 11 мая «Спартак» принимал в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России «Енисей». Москвичи считались абсолютными фаворитами встречи и уверенно подтвердили статус. Уже на 21-й минуте Квинси Промес открыл счет, а на 56-й Зелимхан Бакаев удвоил преимущество хозяев.
Единственный тревожный для автора ставки момент случился на 63-й минуте, когда Валерий Кичин вроде бы пробил вратаря красно-белых Александра Максименко. Но Сергей Карасев после консультации с VAR отменил взятие ворот. Итоговый счет на 87-й установил Александр Соболев — 3:0.
В 2.00 мск начался матч плей-офф НХЛ между «Рейнджерс» и «Питтсбургом». В этом случае игроку букмекерской компании пришлось сильно поволноваться — к середине второго периода ньюйоркцы, казалось, безнадежно уступали 0:2. Но случилось чудо: с 15-й по 18-ю минуту хозяева забросили три шайбы и вышли вперед. Однако к концу отрезка «Питтсбург» усилиями Джейка Генцеля и Евгения Малкина, на счету которого в игре два ассиста, сравнял счет.
И все же удача оказалась на стороне автора ставки. В начале третьего периода нападающий Филип Хитил забросил в большинстве, а за 16 секунд до финальной сирены Райан Линдгрен поразил пустые ворота и установил окончательный счет — 5:3 в пользу «Рейнджерс». Успех «Нью-Йорка» принес автору ставки 370 600 рублей и 270 600 рублей чистой прибыли.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0