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«ПСЖ» — «Ницца»: где смотреть матч Кубка Франции 31 января

Где смотреть матч Кубка Франции «ПСЖ» — «Ницца»
Матвей Леонов
Футболисты «ПСЖ».
Фото AFP

31 января в 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с «Ниццей». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 23.15. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Франция. Кубок. 1/8 финала
31 янв, 23:15. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ницца

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «ПСЖ». На успех команды можно поставить с котировкой 1.53 — это примерно 62% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.50 (21%), а победа «Ниццы» есть в линии за 5.70 (17%).

Ф1(-1) идет за 1.81, а Ф2(+1) — за 1.94.

При ставке в 1000 рублей на победу «Ниццы» потенциальная выплата составит 5700.

Ставку «Ницца» не проиграет» можно взять за 2.50.

 
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На то, что «ПСЖ» пройдет в 1/4 финала Кубка Франции по пенальти, можно поставить за 8.20. Тот же исход на «Ниццу» есть в линии за 8.40.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.48. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.54.

  • ТБ 4.5 — 4.20;

  • обе забьют: да — 1.68;

  • точный счет: 4:1 — 12.5.

Прогнозы на спорт
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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