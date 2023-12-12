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ПСВ — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 декабря 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Арсенал» 12 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Габриэл Жезус («Арсенал»).
Фото Global Look Press

12 декабря в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов сойдутся лидеры группы B — ПСВ и «Арсенал». Команды уже обеспечили себе места в плей-офф и больше не могут изменить турнирное положение. Матч пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс» и начнется в 20.45 по московскому времени, стартовый свисток даст немецкий рефери Тобиас Штилер. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир начнется в 20.30 мск.

Лига чемпионов. Группа B
12 дек, 20:45. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Арсенал

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, в матче нет однозначного фаворита. Победа хозяев предложена с котировкой 2.54, что составляет приблизительно 38% вероятности. Выигрыш «канониров» можно взять за чуть большие 2.68 (36%), коэффициент на ничью — 3.73 (26%).

«Арсенал» в первом круге без проблем разнес голландцев (4:0). Непоражение подопечных Микеля Артеты в предстоящем поединке доступно за 1.57.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.94;

• победа ПСВ 2:1 — за 9.75;

• успех «Арсенала» 2:1 — за 10.0.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.33.

Рынок «обе забьют» предложен за 1.54, обратный вариант — за 2.50.

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Прогноз и ставка на матч ПСВ — «Арсенал»

Голландцы проводят мощнейший сезон: в 25 матчах во всех турнирах потерпели только одно поражение — как раз от «Арсенала» в первом туре группового этапа ЛЧ (0:4). Красно-белые в принципе осекались только в Лиге чемпионов — в национальном первенстве они выдали 15 побед в 15 турах. В прошлом сезоне ПСВ на домашнем стадионе обыграл «канониров» (2:0) в группе Лиги Европы. А за всю историю встреч команда из Эйндховена уступила лондонцам лишь однажды — как раз в этом сезоне.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.86.

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«Барселона» — «Жирона»: где смотреть матч ла лиги 10 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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