ПСВ — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 декабря 2023 года
12 декабря в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов сойдутся лидеры группы B — ПСВ и «Арсенал». Команды уже обеспечили себе места в плей-офф и больше не могут изменить турнирное положение. Матч пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс» и начнется в 20.45 по московскому времени, стартовый свисток даст немецкий рефери Тобиас Штилер. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир начнется в 20.30 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, в матче нет однозначного фаворита. Победа хозяев предложена с котировкой 2.54, что составляет приблизительно 38% вероятности. Выигрыш «канониров» можно взять за чуть большие 2.68 (36%), коэффициент на ничью — 3.73 (26%).
«Арсенал» в первом круге без проблем разнес голландцев (4:0). Непоражение подопечных Микеля Артеты в предстоящем поединке доступно за 1.57.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.94;
• победа ПСВ 2:1 — за 9.75;
• успех «Арсенала» 2:1 — за 10.0.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.33.
Рынок «обе забьют» предложен за 1.54, обратный вариант — за 2.50.
Прогноз и ставка на матч ПСВ — «Арсенал»
Голландцы проводят мощнейший сезон: в 25 матчах во всех турнирах потерпели только одно поражение — как раз от «Арсенала» в первом туре группового этапа ЛЧ (0:4). Красно-белые в принципе осекались только в Лиге чемпионов — в национальном первенстве они выдали 15 побед в 15 турах. В прошлом сезоне ПСВ на домашнем стадионе обыграл «канониров» (2:0) в группе Лиги Европы. А за всю историю встреч команда из Эйндховена уступила лондонцам лишь однажды — как раз в этом сезоне.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5