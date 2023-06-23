PARI признана лучшей букмекерской компанией на премии «Спорт и Россия»

22 июня в Moscow Country Club состоялась церемония награждения десятой премии «Спорт и Россия». Букмекерская компания PARI завоевала награды сразу в двух номинациях: «Лучшая букмекерская компания» и «Лучший хоккейный проект».

PARI признана лучшей букмекерской компанией в категории «Профессионалы спорта и здорового образа жизни». Экспертная комиссия отметила растущую роль PARI на рынке, вклад компании в развитие спорта, креативные проекты и популярность среди игроков.

Рождественский гала-матч, организованный «Звездой России» и компанией PARI 9 января на Красной площади, победил в номинации «Лучший хоккейный проект». Встреча команд «PARI-Москва» и «Звезда России» позволила собрать вместе звезд российского спорта, шоу-бизнеса и общественных деятелей. Мероприятие вызвало живой интерес аудитории. Жюри конкурса отметило вклад участников матча, прошедшего при температуре -25 градусов, в продвижение принципов здорового образа жизни.