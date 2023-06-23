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Сегодня, 14:15

PARI признана лучшей букмекерской компанией на премии «Спорт и Россия»

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22 июня в Moscow Country Club состоялась церемония награждения десятой премии «Спорт и Россия». Букмекерская компания PARI завоевала награды сразу в двух номинациях: «Лучшая букмекерская компания» и «Лучший хоккейный проект».

PARI признана лучшей букмекерской компанией в категории «Профессионалы спорта и здорового образа жизни». Экспертная комиссия отметила растущую роль PARI на рынке, вклад компании в развитие спорта, креативные проекты и популярность среди игроков.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. Итоги Кубка России в PARI: «Краснодар» стал самым популярным клубом среди игроков, «Спартак» шел третьим фаворитом на титул

Рождественский гала-матч, организованный «Звездой России» и компанией PARI 9 января на Красной площади, победил в номинации «Лучший хоккейный проект». Встреча команд «PARI-Москва» и «Звезда России» позволила собрать вместе звезд российского спорта, шоу-бизнеса и общественных деятелей. Мероприятие вызвало живой интерес аудитории. Жюри конкурса отметило вклад участников матча, прошедшего при температуре -25 градусов, в продвижение принципов здорового образа жизни.

Прогнозы на спорт
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Португалия — Нидерланды: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 24 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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