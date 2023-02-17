«Сассуоло» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 17 февраля 2023 года
В 23-м туре серии А «Сассуоло» сыграет с лидером чемпионата «Наполи». Матч пройдет на стадионе «Мапеи» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и платформа Setanta Sports 1. Начало трансляции в 22.40 мск. Матч обслужит арбитр Андреа Коломбо.
Эксперты видят «Наполи» фаворитом: на победу гостей предложен коэффициент 1.60, что составляет 62% вероятности исхода. На выигрыш «Сассуоло» предложили котировку 5.60 (17%). Ничья доступна за 4.50 (21%).
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34.
Хвича Кварацхелия занимает второе место в серии А по системе «гол+пас»: грузинский форвард набрал 18 очков. На то, что он забьет, а «Наполи» не проиграет, можно поставить за 2.90. Вариант «Кварацхелия отличится и неаполитанцы победят» идет за 3.50.
«Сассуоло» не проиграл «Наполи» в шести из восьми последних домашних матчей. 1Х предложено взять за 2.40.
Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.73. Условие «обе забьют — нет» доступно за 2.10.
Три самых вероятных исхода, по мнению букмекеров:
-
1:1 — 7.80;
-
2:1 в пользу «Наполи» — 7.80;
-
1:0 — 7.90.
Прогноз и ставка на матч серии А «Сассуоло» — «Наполи»
«Сассуоло» набрал 24 очка и занимает только 15-е место в серии А, но при этом в последние недели добился значимых результатов — обыграл «Милан» (5:2) и «Аталанту» (1:0). Одним из лидеров команды в этих матчах был Доменико Берарди, который во встрече с россонери забил и отдал три ассиста.
Черно-зеленые вроде набрали неплохой ход, а впереди у них матч с «Наполи», которому они не проиграли в шести последних встречах (победа и пять ничьих). Впрочем, команда Спаллетти находится в шикарной форме: выиграла шесть матчей подряд в серии А, в том числе у «Ювентуса» (5:1) и у «Ромы» (2:1).
На выезде неаполитанцы потеряли очки всего в двух играх из 11. В среднем в гостях с их участием забивается почти три мяча — 30 в 11 (2.72). Вряд ли даже свое поле спасет «Сассуоло» от поражения, но лучше перестраховаться и взять ставку на Х2 — все-таки хозяева знают, как противостоять лидеру серии А.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2