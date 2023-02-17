Прогноз на матч серии А «Сассуоло» — «Наполи» 17 февраля 2023 года

В 23-м туре серии А «Сассуоло» сыграет с лидером чемпионата «Наполи». Матч пройдет на стадионе «Мапеи» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и платформа Setanta Sports 1. Начало трансляции в 22.40 мск. Матч обслужит арбитр Андреа Коломбо.

Эксперты видят «Наполи» фаворитом: на победу гостей предложен коэффициент 1.60, что составляет 62% вероятности исхода. На выигрыш «Сассуоло» предложили котировку 5.60 (17%). Ничья доступна за 4.50 (21%).

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34.

Хвича Кварацхелия занимает второе место в серии А по системе «гол+пас»: грузинский форвард набрал 18 очков. На то, что он забьет, а «Наполи» не проиграет, можно поставить за 2.90. Вариант «Кварацхелия отличится и неаполитанцы победят» идет за 3.50.

«Сассуоло» не проиграл «Наполи» в шести из восьми последних домашних матчей. 1Х предложено взять за 2.40.

Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.73. Условие «обе забьют — нет» доступно за 2.10.

Три самых вероятных исхода, по мнению букмекеров:

1:1 — 7.80;

2:1 в пользу «Наполи» — 7.80;

1:0 — 7.90.

Прогноз и ставка на матч серии А «Сассуоло» — «Наполи»

«Сассуоло» набрал 24 очка и занимает только 15-е место в серии А, но при этом в последние недели добился значимых результатов — обыграл «Милан» (5:2) и «Аталанту» (1:0). Одним из лидеров команды в этих матчах был Доменико Берарди, который во встрече с россонери забил и отдал три ассиста.

Черно-зеленые вроде набрали неплохой ход, а впереди у них матч с «Наполи», которому они не проиграли в шести последних встречах (победа и пять ничьих). Впрочем, команда Спаллетти находится в шикарной форме: выиграла шесть матчей подряд в серии А, в том числе у «Ювентуса» (5:1) и у «Ромы» (2:1).

На выезде неаполитанцы потеряли очки всего в двух играх из 11. В среднем в гостях с их участием забивается почти три мяча — 30 в 11 (2.72). Вряд ли даже свое поле спасет «Сассуоло» от поражения, но лучше перестраховаться и взять ставку на Х2 — все-таки хозяева знают, как противостоять лидеру серии А.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.00.