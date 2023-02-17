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«Сассуоло» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 17 февраля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Сассуоло» — «Наполи» 17 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press

В 23-м туре серии А «Сассуоло» сыграет с лидером чемпионата «Наполи». Матч пройдет на стадионе «Мапеи» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и платформа Setanta Sports 1. Начало трансляции в 22.40 мск. Матч обслужит арбитр Андреа Коломбо.

Италия. Серия А. 23-й тур
17 февр, 22:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Наполи

Эксперты видят «Наполи» фаворитом: на победу гостей предложен коэффициент 1.60, что составляет 62% вероятности исхода. На выигрыш «Сассуоло» предложили котировку 5.60 (17%). Ничья доступна за 4.50 (21%).

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34.

Хвича Кварацхелия занимает второе место в серии А по системе «гол+пас»: грузинский форвард набрал 18 очков. На то, что он забьет, а «Наполи» не проиграет, можно поставить за 2.90. Вариант «Кварацхелия отличится и неаполитанцы победят» идет за 3.50.

«Сассуоло» не проиграл «Наполи» в шести из восьми последних домашних матчей. 1Х предложено взять за 2.40.

Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.73. Условие «обе забьют — нет» доступно за 2.10.

Три самых вероятных исхода, по мнению букмекеров:

  • 1:1 — 7.80;

  • 2:1 в пользу «Наполи» — 7.80;

  • 1:0 — 7.90.

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Прогноз и ставка на матч серии А «Сассуоло» — «Наполи»

«Сассуоло» набрал 24 очка и занимает только 15-е место в серии А, но при этом в последние недели добился значимых результатов — обыграл «Милан» (5:2) и «Аталанту» (1:0). Одним из лидеров команды в этих матчах был Доменико Берарди, который во встрече с россонери забил и отдал три ассиста.

Черно-зеленые вроде набрали неплохой ход, а впереди у них матч с «Наполи», которому они не проиграли в шести последних встречах (победа и пять ничьих). Впрочем, команда Спаллетти находится в шикарной форме: выиграла шесть матчей подряд в серии А, в том числе у «Ювентуса» (5:1) и у «Ромы» (2:1).

На выезде неаполитанцы потеряли очки всего в двух играх из 11. В среднем в гостях с их участием забивается почти три мяча — 30 в 11 (2.72). Вряд ли даже свое поле спасет «Сассуоло» от поражения, но лучше перестраховаться и взять ставку на Х2 — все-таки хозяева знают, как противостоять лидеру серии А.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Наполи
ФК Сассуоло
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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 - : -
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 - : -
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