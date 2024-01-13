«Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч бундеслиги 13 января 2024 года
13 января сентября в 17-м туре бундеслиги сойдутся «Дармштадт» и дортмундская «Боруссия». Поединок состоится на «Штадион ам Белленфалльтор» и начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», эфир стартует в 20.25 мск.
Эксперты отдали предпочтение гостям: взять триумф «Дортмунда» можно с коэффициентом 1.55, что составляет около 63% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 5.40 (17%), на ничью предложена котировка 4.80 (20%).
«Дармштадт» не одолел «Боруссию» в шести из восьми прошлых матчей. Верите, что «лилии» не уступят в этот раз? Поставьте на вариант 1Х за 2.50.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.
Обмен забитыми мячами идет за 1.60. Обратный рынок — за 2.40.
Самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Боруссии». На него аналитики дали котировку 8.50.
Прогноз и ставка на матч «Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд
«Лилии» — глухой аутсайдер бундеслиги, который пропустил больше всех (41). У парней Торстена Либеркнехта всего один сухарь в этом сезоне. Последняя победа «Дармштадта» случилась еще в начале октября, а при родных фанатах команда проиграла в четырех из пяти туров чемпионата. Сине-белые забивают примерно в два раза чаще всех соседей по подвалу, но при этом в пяти домашних матчах не оформили больше одного мяча.
«Боруссия» не побеждала в чемпионате с ноября (три ничьих и поражение). Марко Ройс и компания пропустили чаще всех (25) и отличились меньше всех (30) в топ-5 бундеслиги. Гостевые поединки тоже даются с трудом: нет побед в девяти из 12 визитов. Зато парни Эдина Терзича забили в 17 выездах подряд, а в шести недавних встречах обменялись результативными ударами с соперниками. Вероятно, голов будет не так много, но с аутсайдером «Боруссия» справится.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 1.5 за 1.75.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5