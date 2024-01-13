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«Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч бундеслиги 13 января 2024 года

Прогноз на матч бундеслиги «Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд 13 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Марко Ройс («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press

13 января сентября в 17-м туре бундеслиги сойдутся «Дармштадт» и дортмундская «Боруссия». Поединок состоится на «Штадион ам Белленфалльтор» и начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», эфир стартует в 20.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
13 янв, 20:30. Merck-Stadion am Bollenfalltor (Дармштадт)
Дармштадт
Боруссия Д

Эксперты отдали предпочтение гостям: взять триумф «Дортмунда» можно с коэффициентом 1.55, что составляет около 63% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 5.40 (17%), на ничью предложена котировка 4.80 (20%).

«Дармштадт» не одолел «Боруссию» в шести из восьми прошлых матчей. Верите, что «лилии» не уступят в этот раз? Поставьте на вариант 1Х за 2.50.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.

Обмен забитыми мячами идет за 1.60. Обратный рынок — за 2.40.

Самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Боруссии». На него аналитики дали котировку 8.50.

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Прогноз и ставка на матч «Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд

«Лилии» — глухой аутсайдер бундеслиги, который пропустил больше всех (41). У парней Торстена Либеркнехта всего один сухарь в этом сезоне. Последняя победа «Дармштадта» случилась еще в начале октября, а при родных фанатах команда проиграла в четырех из пяти туров чемпионата. Сине-белые забивают примерно в два раза чаще всех соседей по подвалу, но при этом в пяти домашних матчах не оформили больше одного мяча.

«Боруссия» не побеждала в чемпионате с ноября (три ничьих и поражение). Марко Ройс и компания пропустили чаще всех (25) и отличились меньше всех (30) в топ-5 бундеслиги. Гостевые поединки тоже даются с трудом: нет побед в девяти из 12 визитов. Зато парни Эдина Терзича забили в 17 выездах подряд, а в шести недавних встречах обменялись результативными ударами с соперниками. Вероятно, голов будет не так много, но с аутсайдером «Боруссия» справится.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 1.5 за 1.75.

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«Монако» — «Реймс»: прогноз на матч лиги 1 13 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Локомотив

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