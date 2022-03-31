Гостям не светит три очка.

2 апреля в 23-м туре РПЛ между собой сыграют «Ростов» и «Нижний Новгород». Встреча пройдет на стадионе «Ростов-Арена» и начнется в 16.30. Трансляцию смотрите на телеканале «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Нижний Новгород» 2 апреля 2022 года

Официальный партнер «Ростова» — букмекерская компания БЕТСИТИ — считает южан фаворитом встречи. На команду Валерия Карпина можно поставить с котировкой 1.78 — это примерно 54% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (27%), а победа «Нижнего» есть в линии за 5.10 (19%).

Ф1(-1.5) идет за 3.30, а Ф2(+1.5) — за 1.33.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.34, ТМ 2.5 можно взять за 1.64.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.17. Обратный результат есть за 1.69.

«Ростов» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча РПЛ 2 апреля 2022 года

«Ростов» постепенно приходит в себя: после возвращения Валерия Карпина команда не проигрывает, постепенно отдалилась от зоны вылета. Фактор домашнего поля и то, что сейчас соперникам «Ростова» приходится преодолевать логистические трудности в связи с закрытием городского аэропорта, должны также сыграть в плюс команде.

«Нижний Новгород» не побеждает в гостях со 2 октября 2021 года. На данный момент команда Александра Кержакова не выигрывала в трех матчах подряд. Поставим на то, что в и этой игре «Нижний» не одержит верх, выбрав ставку «победа «Ростова» в один мяч или ничья» за 1.73. Эта ставка сыграла в двух последних матчах команды Карпина.

Последнюю победу коллектив Кержакова одержал 26 февраля, а после дважды сыграл вничью с «Уфой» (0:0) и «Спартаком» (1:1). Поставим на индивидуальный тотал «Нижнего» меньше 1 за 1.41.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Нижний Новгород»

«Ростов» играет дома, что станет в нынешней ситуации ощутимым преимуществом из-за проблем с логистикой. Команда Карпина не проигрывает два матча подряд, и в эти двух матчах обязательно заходила ставка, на которую предлагаем поставить и сейчас: «победа «Ростова» в один мяч или ничья» за 1.41.

Рекомендуемая ставка: Победа «Ростова» в один мяч или ничья за 1.41.