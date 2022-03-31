«Ростов» — «Нижний Новгород»: статистика и логистика помогут команде Карпина
2 апреля в 23-м туре РПЛ между собой сыграют «Ростов» и «Нижний Новгород». Встреча пройдет на стадионе «Ростов-Арена» и начнется в 16.30. Трансляцию смотрите на телеканале «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Нижний Новгород» 2 апреля 2022 года
Официальный партнер «Ростова» — букмекерская компания БЕТСИТИ — считает южан фаворитом встречи. На команду Валерия Карпина можно поставить с котировкой 1.78 — это примерно 54% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (27%), а победа «Нижнего» есть в линии за 5.10 (19%).
Ф1(-1.5) идет за 3.30, а Ф2(+1.5) — за 1.33.
Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.34, ТМ 2.5 можно взять за 1.64.
Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.17. Обратный результат есть за 1.69.
«Ростов» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча РПЛ 2 апреля 2022 года
«Ростов» постепенно приходит в себя: после возвращения Валерия Карпина команда не проигрывает, постепенно отдалилась от зоны вылета. Фактор домашнего поля и то, что сейчас соперникам «Ростова» приходится преодолевать логистические трудности в связи с закрытием городского аэропорта, должны также сыграть в плюс команде.
«Нижний Новгород» не побеждает в гостях со 2 октября 2021 года. На данный момент команда Александра Кержакова не выигрывала в трех матчах подряд. Поставим на то, что в и этой игре «Нижний» не одержит верх, выбрав ставку «победа «Ростова» в один мяч или ничья» за 1.73. Эта ставка сыграла в двух последних матчах команды Карпина.
Последнюю победу коллектив Кержакова одержал 26 февраля, а после дважды сыграл вничью с «Уфой» (0:0) и «Спартаком» (1:1). Поставим на индивидуальный тотал «Нижнего» меньше 1 за 1.41.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Нижний Новгород»
«Ростов» играет дома, что станет в нынешней ситуации ощутимым преимуществом из-за проблем с логистикой. Команда Карпина не проигрывает два матча подряд, и в эти двух матчах обязательно заходила ставка, на которую предлагаем поставить и сейчас: «победа «Ростова» в один мяч или ничья» за 1.41.
Рекомендуемая ставка: Победа «Ростова» в один мяч или ничья за 1.41.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7