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«Ростов» — «Нижний Новгород»: статистика и логистика помогут команде Карпина

Прогноз и ставка на матч чемпионата России «Ростов» — «Нижний Новгород» 2 апреля
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Футболисты «Ростова».
Фото ФК «Ростов»
Гостям не светит три очка.

2 апреля в 23-м туре РПЛ между собой сыграют «Ростов» и «Нижний Новгород». Встреча пройдет на стадионе «Ростов-Арена» и начнется в 16.30. Трансляцию смотрите на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Нижний Новгород

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Нижний Новгород» 2 апреля 2022 года

Официальный партнер «Ростова» — букмекерская компания БЕТСИТИ — считает южан фаворитом встречи. На команду Валерия Карпина можно поставить с котировкой 1.78 — это примерно 54% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (27%), а победа «Нижнего» есть в линии за 5.10 (19%).

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Ф1(-1.5) идет за 3.30, а Ф2(+1.5) — за 1.33.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.34, ТМ 2.5 можно взять за 1.64.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.17. Обратный результат есть за 1.69.

«Ростов» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча РПЛ 2 апреля 2022 года

«Ростов» постепенно приходит в себя: после возвращения Валерия Карпина команда не проигрывает, постепенно отдалилась от зоны вылета. Фактор домашнего поля и то, что сейчас соперникам «Ростова» приходится преодолевать логистические трудности в связи с закрытием городского аэропорта, должны также сыграть в плюс команде.

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«Нижний Новгород» не побеждает в гостях со 2 октября 2021 года. На данный момент команда Александра Кержакова не выигрывала в трех матчах подряд. Поставим на то, что в и этой игре «Нижний» не одержит верх, выбрав ставку «победа «Ростова» в один мяч или ничья» за 1.73. Эта ставка сыграла в двух последних матчах команды Карпина.

Последнюю победу коллектив Кержакова одержал 26 февраля, а после дважды сыграл вничью с «Уфой» (0:0) и «Спартаком» (1:1). Поставим на индивидуальный тотал «Нижнего» меньше 1 за 1.41.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Нижний Новгород»

«Ростов» играет дома, что станет в нынешней ситуации ощутимым преимуществом из-за проблем с логистикой. Команда Карпина не проигрывает два матча подряд, и в эти двух матчах обязательно заходила ставка, на которую предлагаем поставить и сейчас: «победа «Ростова» в один мяч или ничья» за 1.41.

Рекомендуемая ставка: Победа «Ростова» в один мяч или ничья за 1.41.

Валерий Карпин
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
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Кр. Советов – Уфа
 - : -
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 - : -
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