Букмекерской компании БЕТСИТИ — 19 лет!

Один из ведущих букмекеров страны отмечает день рождения.

Первую ставку на спорт компания приняла в 2003 году, а сегодня насчитывает более 100 клубов по всей России и, конечно, успешно работает онлайн, предлагая своим клиентам отличные коэффициенты на тысячи спортивных событий.

«СЭ» присоединяется к поздравлениям и желает БЕТСИТИ процветания и успехов.