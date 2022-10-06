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6 октября, 13:15

«Арсенал» — «Буде-Глимт»: прогноз на матч Лиги Европы 6 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Буде-Глимт» 6 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Габриэл Жезус и Эдди Нкетиа («Арсенал»).
Фото Global Look Press

6 октября один из немногих россиян, участвующий в еврокубках, Никита Хайкин сыграет против топ-клуба — лондонского «Арсенала». Его «Буде-Глимт» отправится в Лондон на стадион «Эмирейтс». Начало встречи в 22.00 мск, прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 21.45 мск.

Лига Европы. Группа A
06 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:0
Буде-Глимт

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.23, что составляет около 80% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 11.0 (9%), ничья идет за 8.20 (11%).

Верите в аутсайдера? Ставка в 1000 рублей на победу «Буде-Глимт» при благополучном исходе принесет 11 000 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на огромное преимущество «канониров»:

• разгром 4:0 идет за 7.30;

• победа 2:0 — за 7.40;

• 3:0 — за 8.00.

Команды должны были сыграть в прошлый игровой мидуик, но из-за смерти королевы Англии случился перенос. Благодаря этому «Буде-Глимт» с четырьмя очками оказался лидером группы А, «Арсенал» с тремя — второй.

Соперники играют не слишком результативно: норвежцы за два матча оформили три забитых мяча, лондонцы — два. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую встречу доступен за 1.38, ТМ 2.5 — за 3.00.

Также команды пропускали в каждом матче по одному мячу. Хайкина пробили «Цюрих» и «ПСВ», Мэтта Тернера из «Арсенала» — только швейцарцы. Поставить на то, что в предстоящей встрече отличатся и хозяева, и гости, можно с коэффициентом 1.81, обратный рынок оценен в 2.00.

Никита Хайкин, &laquo;Буде-Глимт&raquo;. «Арсенал» — «Буде-Глимт»: Хайкину не видать «сухаря»

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Буде-Глимт» 6 октября 2022 года

«Канониры» отлично начали сезон: лидируют в АПЛ и выглядят реальным претендентом на титул. «Арсенал» много забивает (в среднем два мяча за игру), но и часто пропускает — в этом сезоне команда провела лишь три сухих матча. «Буде» тоже отличается практически в каждой игре: последний матч без гола норвежцы провели 19 июля. Причем команда стабильно забивает и в еврокубках, где высокий уровень сопротивления. К тому же Микель Артета раньше достаточно сильно ротировал состав в Лиге Европы.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.81.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Буде-Глимт
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«Арсенал» — «Буде-Глимт»: где смотреть матч Лиги Европы 6 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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