«Арсенал» — «Буде-Глимт»: прогноз на матч Лиги Европы 6 октября 2022 года
6 октября один из немногих россиян, участвующий в еврокубках, Никита Хайкин сыграет против топ-клуба — лондонского «Арсенала». Его «Буде-Глимт» отправится в Лондон на стадион «Эмирейтс». Начало встречи в 22.00 мск, прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.23, что составляет около 80% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 11.0 (9%), ничья идет за 8.20 (11%).
Верите в аутсайдера? Ставка в 1000 рублей на победу «Буде-Глимт» при благополучном исходе принесет 11 000 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на огромное преимущество «канониров»:
• разгром 4:0 идет за 7.30;
• победа 2:0 — за 7.40;
• 3:0 — за 8.00.
Команды должны были сыграть в прошлый игровой мидуик, но из-за смерти королевы Англии случился перенос. Благодаря этому «Буде-Глимт» с четырьмя очками оказался лидером группы А, «Арсенал» с тремя — второй.
Соперники играют не слишком результативно: норвежцы за два матча оформили три забитых мяча, лондонцы — два. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую встречу доступен за 1.38, ТМ 2.5 — за 3.00.
Также команды пропускали в каждом матче по одному мячу. Хайкина пробили «Цюрих» и «ПСВ», Мэтта Тернера из «Арсенала» — только швейцарцы. Поставить на то, что в предстоящей встрече отличатся и хозяева, и гости, можно с коэффициентом 1.81, обратный рынок оценен в 2.00.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Буде-Глимт» 6 октября 2022 года
«Канониры» отлично начали сезон: лидируют в АПЛ и выглядят реальным претендентом на титул. «Арсенал» много забивает (в среднем два мяча за игру), но и часто пропускает — в этом сезоне команда провела лишь три сухих матча. «Буде» тоже отличается практически в каждой игре: последний матч без гола норвежцы провели 19 июля. Причем команда стабильно забивает и в еврокубках, где высокий уровень сопротивления. К тому же Микель Артета раньше достаточно сильно ротировал состав в Лиге Европы.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1