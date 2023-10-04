«Факел» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России 4 октября 2023 года
4 октября в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сразится в гостях с «Факелом». Игра на Центральном стадионе профсоюзов начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 14.25 мск. Главным арбитром назначен Алексей Амелин.
ЦСКА — фаворит гостевого матча, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Триумф армейцев в основное время оценен коэффициентом 2.30, это примерно 44% вероятности исхода. На победу «Факела» выставлена котировка 3.22 (28%), на ничью — 3.27 (28%).
Во втором туре воронежцы неожиданно победили в гостях (2:0). На то, что они не уступят в предстоящей встрече, можно поставить за 1.61.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.60.
Обмен голами предложено оформить за 1.96, противоположный вариант — за 1.83. В этом году соперники провели два матча, и ни в одном условие «обе забьют» не сыграло.
На два и более гола в исполнении москвичей коэффициент 2.41, на ИТМ2 (1.5) — 1.49.
Прогноз и ставка на матч «Факел» — ЦСКА
Действующий победитель Кубка России выиграл в основное время всего один из четырех матчей групповой стадии и идет вторым после «Оренбурга». «Сочи» и «Факел» поджимают, поэтому ЦСКА очень нужна победа в Воронеже, чтобы избежать нервотрепки в заключительном туре и снять все вопросы о выходе в плей-офф.
Да, обычно Кубок используют как полигон для резервистов, но что-то подсказывает: на этот раз Федотов не будет слишком сильно миксовать состав. А это значит, что у армейцев будет шанс поквитаться за поражение во втором туре в Москве. Все-таки по уровню команды находятся на разных полюсах.
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 2.30.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1