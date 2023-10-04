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«Факел» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России 4 октября 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Факел» — ЦСКА 4 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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ЦСКА.
Фото Официальный телеграм-канал ПФК ЦСКА

4 октября в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сразится в гостях с «Факелом». Игра на Центральном стадионе профсоюзов начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 14.25 мск. Главным арбитром назначен Алексей Амелин.

FONBET Кубок России. Группа A
04 окт, 14:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
ЦСКА

ЦСКА — фаворит гостевого матча, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Триумф армейцев в основное время оценен коэффициентом 2.30, это примерно 44% вероятности исхода. На победу «Факела» выставлена котировка 3.22 (28%), на ничью — 3.27 (28%).

Во втором туре воронежцы неожиданно победили в гостях (2:0). На то, что они не уступят в предстоящей встрече, можно поставить за 1.61.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.60.

Обмен голами предложено оформить за 1.96, противоположный вариант — за 1.83. В этом году соперники провели два матча, и ни в одном условие «обе забьют» не сыграло.

На два и более гола в исполнении москвичей коэффициент 2.41, на ИТМ2 (1.5) — 1.49.

Хосеп Гвардиола (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Сити» уступил в двух матчах подряд и теперь едет к «Лейпцигу». Чемпионы Англии никогда не обыгрывали «РБ» в гостях

Прогноз и ставка на матч «Факел» — ЦСКА

Действующий победитель Кубка России выиграл в основное время всего один из четырех матчей групповой стадии и идет вторым после «Оренбурга». «Сочи» и «Факел» поджимают, поэтому ЦСКА очень нужна победа в Воронеже, чтобы избежать нервотрепки в заключительном туре и снять все вопросы о выходе в плей-офф.

Да, обычно Кубок используют как полигон для резервистов, но что-то подсказывает: на этот раз Федотов не будет слишком сильно миксовать состав. А это значит, что у армейцев будет шанс поквитаться за поражение во втором туре в Москве. Все-таки по уровню команды находятся на разных полюсах.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 2.30.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
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 - : -
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