12 апреля «Милан» и «Наполи» сойдутся в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый раунд противостояния пройдет на стадион «Джузеппе Меацца», арбитр Иштван Ковач из Румынии даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд практически равные шансы на успех: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 2.71, что составляет примерно 36% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 2.86 (34%). Ничья, самый нереалистичный итог встречи, идет за 3.26 (30%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном результате принесет 3260 рублей.

Несмотря на примерно равные шансы команд в первом матче, аналитики считают «Наполи» значительным фаворитом всего противостояния. Поставить на проход лидера серии А в полуфинал ЛЧ можно за 1.50, этот рынок на россонери доступен за 2.55.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 5.98;

• 0:0 — за 6.89;

• победа гостей 1:0 — за 8.00.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.72. При этом «верх» по результативным ударам заходил в двух последних встречах команд.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи»

Россонери кошмарно стартовали в 2023 году, но в последнее время смотрятся уверенно. В 10 прошедших играх во всех турнирах «Милан» уступил лишь дважды и оформил пять побед. Один из триумфов — как раз разгром «Наполи» в чемпионате (4:0). Красно-черные уничтожили адзурри совсем недавно, 2 апреля. Также команда Стефано Пиоли отлично обороняется: из последних 10 матчей не пропустила в семи. У «Наполи» же не сыграет главный бомбардир Виктор Осимхен, который в этом сезоне настрелял уже 25 голов во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «Милан» не проиграет» за 1.50.