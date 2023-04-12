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Сегодня, 17:15

ЦСКА — СКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 12 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА 12 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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ЦСКА.
Фото Global Look Press

12 апреля в КХЛ состоится, возможно, заключительный матч полуфинальной серии плей-офф — ЦСКА в Москве примет СКА. Шестая игра пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции в 18:15 мск. Счет — 3:2 в пользу армейцев столицы.

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Букмекеры отдали предпочтение ЦСКА. На победу команды Сергея Федорова в основное время можно поставить с коэффициентом 2.41, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (25%), успех СКА — за 2.94 (34%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша выплата составит 2940 рублей.

Считаете, что СКА не уступит по итогам трех периодов? Вариант Х2 оценен в 1.58.

В последней встрече команды на двоих забросили аж 10 шайб. ТБ 4.5 в предстоящей игре идет за 1.98, ТМ 4.5 — за 1.82.

На то, что обе команды оформят хотя бы по два гола, коэффициент — 2.03. На противоположный исход — 1.74.

Победа ЦСКА в матче с учетом овертайма оценена котировкой 1.76, СКА — за 2.05.

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Хотя команде Федорова осталось забрать всего одну встречу для выхода в финал плей-офф, их итоговый успех доступен за приличные 1.34. Триумф коллектива Ротенберга можно оформить за 3.26.

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«Реал» — «Челси»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
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Александр Соболев

Спартак

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Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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