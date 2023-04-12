12 апреля в КХЛ состоится, возможно, заключительный матч полуфинальной серии плей-офф — ЦСКА в Москве примет СКА. Шестая игра пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции в 18:15 мск. Счет — 3:2 в пользу армейцев столицы.

Букмекеры отдали предпочтение ЦСКА. На победу команды Сергея Федорова в основное время можно поставить с коэффициентом 2.41, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (25%), успех СКА — за 2.94 (34%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша выплата составит 2940 рублей.

Считаете, что СКА не уступит по итогам трех периодов? Вариант Х2 оценен в 1.58.

В последней встрече команды на двоих забросили аж 10 шайб. ТБ 4.5 в предстоящей игре идет за 1.98, ТМ 4.5 — за 1.82.

На то, что обе команды оформят хотя бы по два гола, коэффициент — 2.03. На противоположный исход — 1.74.

Победа ЦСКА в матче с учетом овертайма оценена котировкой 1.76, СКА — за 2.05.

Хотя команде Федорова осталось забрать всего одну встречу для выхода в финал плей-офф, их итоговый успех доступен за приличные 1.34. Триумф коллектива Ротенберга можно оформить за 3.26.