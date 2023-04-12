ЦСКА — СКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 12 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
12 апреля в КХЛ состоится, возможно, заключительный матч полуфинальной серии плей-офф — ЦСКА в Москве примет СКА. Шестая игра пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Старт трансляции в 18:15 мск. Счет — 3:2 в пользу армейцев столицы.
Букмекеры отдали предпочтение ЦСКА. На победу команды Сергея Федорова в основное время можно поставить с коэффициентом 2.41, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (25%), успех СКА — за 2.94 (34%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша выплата составит 2940 рублей.
Считаете, что СКА не уступит по итогам трех периодов? Вариант Х2 оценен в 1.58.
В последней встрече команды на двоих забросили аж 10 шайб. ТБ 4.5 в предстоящей игре идет за 1.98, ТМ 4.5 — за 1.82.
На то, что обе команды оформят хотя бы по два гола, коэффициент — 2.03. На противоположный исход — 1.74.
Победа ЦСКА в матче с учетом овертайма оценена котировкой 1.76, СКА — за 2.05.
Хотя команде Федорова осталось забрать всего одну встречу для выхода в финал плей-офф, их итоговый успех доступен за приличные 1.34. Триумф коллектива Ротенберга можно оформить за 3.26.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4