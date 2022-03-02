Участвуй в «Игре миллионов»! Угадай результаты «Спартака» и ЦСКА

Участвуй в спецпроекте «Игра миллионов»! Угадывай исходы матчей БЕТСИТИ Кубка России, зарабатывай баллы за прогнозы — и ты сможешь побороться за главный приз — 1 000 000 рублей.

Лучший прогнозист каждого этапа турнира получит по 100 тысяч рублей, также будут разыграны футболки с автографами футболистов.

Сделай прогноз на матчи «Спартака» и ЦСКА уже сегодня!

Спецпроект «Игра миллионов»