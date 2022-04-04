Второй матч финала Западной конференции КХЛ начнется 4 апреля 2022 года в 19.30 мск. СКА примет ЦСКА в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Бесплатная прямая трансляция доступна на matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы команд и признали фаворитом гостей. Коэффициент на победу москвичей — 2.27. Вероятность такого исхода примерно 44%, ведь армейцы Москвы выиграли первую игру. На успех СКА можно поставить с котировкой 2.70 (35%), на ничью в основное время — за 4.20 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ЦСКА потенциальный выигрыш составит 2270.

Шанс, что хозяева не проиграют в основное время, оценен коэффициентом 1.59, ставка «двойной шанс» на гостей идет за 1.43.

На матч представлена широкая линия результатов с форой:

• Ф1 (-1) можно взять за 3.60;

• Ф1 (+1) — за 1.39;

• Ф2 (-1) — за 2.85;

• Ф2 (+1) — за 1.27.

В первой игре оппоненты немало фолили и заработали восемь удалений на двоих. Коэффициент, что двухминутный штраф случится раньше гола, — 1.35. Обратное пари можно заключить за 3.00.

Тотал больше 3.5 гола оценен коэффициентом 1.49, меньше — 2.50.