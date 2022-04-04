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Сегодня, 17:15

СКА — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 4 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — ЦСКА 4 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Фанатка ХК ЦСКА.
Фото Global Look Press

Второй матч финала Западной конференции КХЛ начнется 4 апреля 2022 года в 19.30 мск. СКА примет ЦСКА в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Бесплатная прямая трансляция доступна на matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы команд и признали фаворитом гостей. Коэффициент на победу москвичей 2.27. Вероятность такого исхода примерно 44%, ведь армейцы Москвы выиграли первую игру. На успех СКА можно поставить с котировкой 2.70 (35%), на ничью в основное время — за 4.20 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ЦСКА потенциальный выигрыш составит 2270.

Шанс, что хозяева не проиграют в основное время, оценен коэффициентом 1.59, ставка «двойной шанс» на гостей идет за 1.43.

На матч представлена широкая линия результатов с форой:

• Ф1 (-1) можно взять за 3.60;

• Ф1 (+1) — за 1.39;

• Ф2 (-1) — за 2.85;

• Ф2 (+1) — за 1.27.

ХК&nbsp;ЦСКА. СКА — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 4 апреля 2022 года

В первой игре оппоненты немало фолили и заработали восемь удалений на двоих. Коэффициент, что двухминутный штраф случится раньше гола, — 1.35. Обратное пари можно заключить за 3.00.

Тотал больше 3.5 гола оценен коэффициентом 1.49, меньше — 2.50.

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ХК ЦСКА (Москва)
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«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 4 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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