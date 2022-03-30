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Сегодня, 15:15

«Металлург» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 30 марта

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Авангард»
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
«Металлург» — «Авангард».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

30 марта на «Арене-Металлург» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Металлург» и «Авангард». Трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 17.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что победу одержит «Металлург». На успех команды в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33 — это примерно 41% вероятности. Ничья оценивается в 4.00 (24%), победа «Авангарда» идет за 2.70 (35%).

При ставке в 1000 рублей на «Авангард» потенциальная выплата составит 3500 рублей.

 
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Ставка «Металлург» не проиграет в основное время» есть в линии за 1.43.

Шансы «Авангарда» забить две шайбы или более оцениваются коэффициентом 3.20.

Та же ставка на «Металлург» имеется с коэффициентом 2.80.

Победа «Металлурга» без пропущенных шайб идет за 10.0. Аналогичный исход для «Авангарда» есть в линии за 11.0.

  • ТМ 0.5 — 53.0;

  • Гол на первой минуте — 12.0;

  • Победа «Авангарда» в одну шайбу — 8.40.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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«Металлург» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 30 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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