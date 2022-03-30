30 марта на «Арене-Металлург» в матче плей-офф КХЛ сыграют «Металлург» и «Авангард». Трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 17.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что победу одержит «Металлург». На успех команды в основное время можно поставить с коэффициентом 2.33 — это примерно 41% вероятности. Ничья оценивается в 4.00 (24%), победа «Авангарда» идет за 2.70 (35%).

При ставке в 1000 рублей на «Авангард» потенциальная выплата составит 3500 рублей.

Ставка «Металлург» не проиграет в основное время» есть в линии за 1.43.

Шансы «Авангарда» забить две шайбы или более оцениваются коэффициентом 3.20.

Та же ставка на «Металлург» имеется с коэффициентом 2.80.

Победа «Металлурга» без пропущенных шайб идет за 10.0. Аналогичный исход для «Авангарда» есть в линии за 11.0.