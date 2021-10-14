14 октября состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» сыграет с «Ак Барсом» на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Встреча начнется в 17.00, а трансляцию покажет «Матч ТВ». «СЭ» подготовил для вас прогноз на эту игру. Время сделать правильную ставку.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Металлург» фаворитом грядущей встречи. Победу команды можно взять с коэффициентом 2.20 — это примерно 42% вероятности. Ничья в этой игре есть за 3.60 (26%). Успех казанцев идет с котировкой 3.10 (32%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ак Барса» потенциальная выплата составит 3100 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 2.90, а Ф2(+1.5) — за 1.41.

Сделать ставку на победу «Ак Барса» с учетом ОТ и буллитов можно за 2.25. Аналогичный исход в пользу соперника оценивается котировкой 1.67.

Шансы «Металлурга» забить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 3.40.

Уверены, что «Ак Барс» сумеет отличиться более двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.44.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:2 в основное время наиболее вероятным в матче: коэффициент — 7.10.