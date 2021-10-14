14 октября в очередном туре КХЛ минское «Динамо» сыграет с московским «Спартаком». Эта встреча пройдет в Минске на городской арене. Начнется игра в 19.30. Покажет встречу KHL Prime.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно за 2.48 — это порядка 38% вероятности. Успех «Спартака» оценивается коэффициентом 2.65 (26%), а ничья идет за 3.70 (36%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» потенциальная выплата составит 3700 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.34, а Ф2(-1) — за 3.30.

Сделать ставку на победу «Спартака» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.98. Аналогичный исход в пользу соперника оценивается котировкой 1.87.

Шансы «Спартака» забить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 2.85.

Уверены, что «Динамо» сумеет отличиться более двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 1.92.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:2 в основное время наиболее вероятным в матче: коэффициент — 7.40.