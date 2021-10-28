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«Металлург» — «Ак Барс»: коэффициенты и ставки на матч КХЛ 28 октября 2021 года

13:15
Хоккеисты «Металлурга». Фото ХК «Металлург»
Хоккеисты «Металлурга». Фото ХК «Металлург»
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28 октября состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» сыграет с казанским «Ак Барсом» на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске. Встреча начнется в 17.00, трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Илья Воробьев. «Металлург» — «Ак Барс»: снова ничья для «Магнитки»

«Магнитка» лидирует на «Востоке», набрав за 22 игры 40 очков. «Ак Барс» идет четвертым, набрав 32 балла.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Металлург» фаворитом грядущей встречи. Победу команды можно взять с коэффициентом 2.12

— это примерно 42% вероятности. Ничья в этой игре есть за 4.00.

(26%). Успех казанцев идет с котировкой 3.00 (32%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ф1(-1) доступна за 2.44, а Ф2(-1) — за 4.40.

Тотал шайб больше 4.5 идет за 1.90, а тотал меньше 4.5 — за 1.94.

Сделать ставку на победу «Металлурга» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.60. Такой же исход в сторону «Ак Барса» с котировкой 2.40.

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Матвей Леонов все материалы автора
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