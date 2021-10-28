28 октября 2021 года «Наполи» примет «Болонью» в 10-м туре итальянской серии А. Встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» («Сан-Паоло»). Начало — в 21.45. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на «Наполи» можно за 1.32 — это порядка 73% вероятности. Триумф «Болоньи» идет за 9.20 (11%), а ничья — за 5.90 (16%).

При ставке в 1000 рублей на «Наполи» можно выиграть 1320 рублей в случае победы хозяев. Чистая прибыль составит 320 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 1.85, а Ф2(+1.5) — за 2.02.

Сделать ставку на тотал голов больше 3.5 можно за 2.20, а на ТМ 3.5 — за 1.68.

Шансы неаполитанцев забить три мяча или более оцениваются коэффициентом 2.07.

Сделать ставку на гол «Болоньи» можно за 1.67.

Аналитики БЕТСИТИ предполагают, что наиболее вероятный счет в матче — 2:0 с коэффициентом 7.10.