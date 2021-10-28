28 октября 2021 года «Сельта» примет «Реал Сосьедад» в 11-м туре испанской примеры. Матч пройдет в Виго на стадионе «Балаидос», начало — в 20.00. Прямая трансляция встречи будет доступна на онлайн-площадке Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реал Сосьедад» можно за 2.60 — это порядка 37% вероятности. Успех «Сельты» оценивается коэффициентом 2.75 (35%), а ничья идет за 3.45 (28%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3450 рублей.

Ф1(0) доступна за 1.94, а Ф2(0) — за 1.92.

Поставить на тотал голов больше 2.5 можно за 2.22, а тотал меньше 2.5 — 1.71.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.92, а на противоположный исход — за 1.88.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.85, а удаления — 4.00.