Неймар принесет «ПСЖ» победу над «Страсбуром»? Эксперты оценили шансы бразильца забить в предстоящей игре

28 декабря в 16-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет со «Страсбуром». Игра состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Клеман Тюрпен. В России встреча транслироваться не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «ПСЖ» безоговорочным фаворитом матча. На победу столичного клуба можно поставить за 1.22, вероятность — примерно 81%. Ничья доступна за 7.20 (13%), успех «Страсбура» — за 15.0 (6%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход выплата составит приятные 7200 рублей.

Вариант «Страсбур» не проиграет" идет за 4.60. Также можете подстраховать аутсайдера с форой (+2.5) гола за 1.58.

Эксперты считают, что командам по силам забить четыре гола: ТБ 3.5 предложен за 1.92, ТМ 3.5 — за 1.95.

Кто поведет парижан за собой и поможет им набрать три очка? В отсутствие Месси, который отдыхает после победы на чемпионате мира, ответственность за результат ляжет на Килиана Мбаппе и Неймара. Однако некоторые источники сообщают, что француз не примет участия в матче. Получается, отдуваться за супертройку будет бразилец.

На гол Неймара, который в этом сезоне лиги 1 забил 11 мячей за 14 матчей, котировка — 1.70. На два и более гола можно поставить за 4.47, на ТБ 2.5 — за 13.4.

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