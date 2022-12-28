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Неймар принесет «ПСЖ» победу над «Страсбуром»? Эксперты оценили шансы бразильца забить в предстоящей игре

Евгений Коростелев
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Неймар.
Фото Global Look Press

28 декабря в 16-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет со «Страсбуром». Игра состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Клеман Тюрпен. В России встреча транслироваться не будет.

Франция. Лига 1. 16-й тур
28 дек, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Страсбур

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «ПСЖ» безоговорочным фаворитом матча. На победу столичного клуба можно поставить за 1.22, вероятность — примерно 81%. Ничья доступна за 7.20 (13%), успех «Страсбура» — за 15.0 (6%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход выплата составит приятные 7200 рублей.

Вариант «Страсбур» не проиграет" идет за 4.60. Также можете подстраховать аутсайдера с форой (+2.5) гола за 1.58.

Эксперты считают, что командам по силам забить четыре гола: ТБ 3.5 предложен за 1.92, ТМ 3.5 — за 1.95.

Кто поведет парижан за собой и поможет им набрать три очка? В отсутствие Месси, который отдыхает после победы на чемпионате мира, ответственность за результат ляжет на Килиана Мбаппе и Неймара. Однако некоторые источники сообщают, что француз не примет участия в матче. Получается, отдуваться за супертройку будет бразилец.

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На гол Неймара, который в этом сезоне лиги 1 забил 11 мячей за 14 матчей, котировка — 1.70. На два и более гола можно поставить за 4.47, на ТБ 2.5 — за 13.4.

Есть и другие необычные и занимательные варианты:

  • Неймар забьет больше «Страсбура» — за 2.80;

  • бразилец отличится в обоих таймах — за 7.50;

  • на гол и ассист в его исполнении котировка — 5.00.

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ФК Страсбур
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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