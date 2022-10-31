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31 октября, 17:15

«Верона» — «Рома»: где смотреть матч серии А 31 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Верона» — «Рома» 31 октября 2022 года
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Николо Дзаньоло.
Фото Global Look Press

31 октября в 12-м туре серии А встретятся «Верона» и «Рома». Матч начнется в 20.30 по московскому времени на стадионе «Маркантонио Бентегоди», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 20.25 мск. Рассудит команды Джан Лука Сакки.

Италия. Серия А. 12-й тур
31 окт, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:3
Рома

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом команду Моуринью. Поставить на победу «Ромы» можно за 1.88, это примерно 53% вероятности. Ничья идет за 3.70 (27%), успех «Вероны» за 4.50 (20%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что «Верона» не уступит в домашней встрече, поставьте на это за 1.96.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.30, Ф2(0) — за 1.36.

Эксперты не определились с результативностью матча — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, обратный исход оценили в 1.90. Причина для этого есть — в последних пяти матчах во всех турнирах «верх» по голам прошел у «Ромы» всего два раза.

С вариантом «обе забьют» также есть сомнения — на него можно поставить за 1.88, в то время как на «обе забьют — нет» предлагают коэффициент 1.92.

В среднем в последних десяти встречах «Рома» забивала 1.3 мяча за игру, «Верона» — 0.9 мяча за игру. ИТМ1 (1.5) оценили в 1.31, ИТМ2 (1.5) — в 1.90.

Три наиболее вероятных точных счета встречи:

• 1:0 в пользу «Ромы» — за 6.60;

• 1:1 — за 6.80;

• 2:0 — за 7.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Верона
ФК Рома
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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