«Верона» — «Рома»: где смотреть матч серии А 31 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
31 октября в 12-м туре серии А встретятся «Верона» и «Рома». Матч начнется в 20.30 по московскому времени на стадионе «Маркантонио Бентегоди», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 20.25 мск. Рассудит команды Джан Лука Сакки.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом команду Моуринью. Поставить на победу «Ромы» можно за 1.88, это примерно 53% вероятности. Ничья идет за 3.70 (27%), успех «Вероны» за 4.50 (20%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 3700 рублей.
Если считаете, что «Верона» не уступит в домашней встрече, поставьте на это за 1.96.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.30, Ф2(0) — за 1.36.
Эксперты не определились с результативностью матча — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, обратный исход оценили в 1.90. Причина для этого есть — в последних пяти матчах во всех турнирах «верх» по голам прошел у «Ромы» всего два раза.
С вариантом «обе забьют» также есть сомнения — на него можно поставить за 1.88, в то время как на «обе забьют — нет» предлагают коэффициент 1.92.
В среднем в последних десяти встречах «Рома» забивала 1.3 мяча за игру, «Верона» — 0.9 мяча за игру. ИТМ1 (1.5) оценили в 1.31, ИТМ2 (1.5) — в 1.90.
Три наиболее вероятных точных счета встречи:
• 1:0 в пользу «Ромы» — за 6.60;
• 1:1 — за 6.80;
• 2:0 — за 7.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2