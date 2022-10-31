31 октября в 12-м туре серии А встретятся «Верона» и «Рома». Матч начнется в 20.30 по московскому времени на стадионе «Маркантонио Бентегоди», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 20.25 мск. Рассудит команды Джан Лука Сакки.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом команду Моуринью. Поставить на победу «Ромы» можно за 1.88, это примерно 53% вероятности. Ничья идет за 3.70 (27%), успех «Вероны» за 4.50 (20%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что «Верона» не уступит в домашней встрече, поставьте на это за 1.96.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.30, Ф2(0) — за 1.36.

Эксперты не определились с результативностью матча — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, обратный исход оценили в 1.90. Причина для этого есть — в последних пяти матчах во всех турнирах «верх» по голам прошел у «Ромы» всего два раза.

С вариантом «обе забьют» также есть сомнения — на него можно поставить за 1.88, в то время как на «обе забьют — нет» предлагают коэффициент 1.92.

В среднем в последних десяти встречах «Рома» забивала 1.3 мяча за игру, «Верона» — 0.9 мяча за игру. ИТМ1 (1.5) оценили в 1.31, ИТМ2 (1.5) — в 1.90.

Три наиболее вероятных точных счета встречи:

• 1:0 в пользу «Ромы» — за 6.60;

• 1:1 — за 6.80;

• 2:0 — за 7.90.