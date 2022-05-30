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Марин Чилич — Даниил Медведев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2022 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Марин Чилич — Даниил Медведев 30 мая 2022 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

30 мая 2022 года главная российская надежда в теннисе Даниил Медведев проведет матч четвертого круга Открытого чемпионата Франции, в котором встретится с хорватом Марином Чиличем. Игра начнется в 21.45 по московскому времени. Медведев ведет в противостоянии с соперником со счетом 3:0.

Андрей Рублев. Андрей Рублев — Янник Синнер: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2022 года

Даниил — весомый фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу доступен коэффициент 1.32, это около 75% вероятности исхода. Успех Чилича можно взять за 3.40 (25%).

Триумф Медведева 3:0 по сетам оценен котировкой 2.70, 3:1 — 3.50, 3:2 — 5.00.

Победа Чилича с форой (+1.5) по сетам идет за 2.00, Ф2(-1.5) — за 1.76.

Также вы можете выбрать один из вариантов ставки с форой по геймам:

  • Ф1(+4.5) доступен за 2.10, Ф2(-4.5) — за 1.73;
  • Ф1(+5.5) доступен за 1.78, Ф2(-5.5) — за 1.98.

Наличие тай-брейка в одном из сетов идет за 1.90, 13-й гейм в первой партии — за 4.60.

Прогноз и ставка на матч Марин Чилич — Даниил Медведев

Медведев произвел яркое впечатление в матче третьего круга против Миомира Кецмановича. Даниил ни разу не проиграл подачу и раздавил соперника в трех сетах. На турнире он не проиграл пока ни одной партии.

Стефанос Циципас. Хольгер Руне — Стефанос Циципас: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2022 года

У Чилича путь в четвертый круг получился даже проще, но и его соперники не сравнятся с теми, что были у Медведева: № 262 Балаш, заканчивающий карьеру в этом сезоне пенсионер тура Симон и совсем не грунтовый Фучович. В общем, настоящей проверки у хорвата еще не было.

Марин постарается пробить Даниила мощными ударами с задней линии, но это бесполезная тактика против одного из лучших оборонительных игроков ATP. А удивить другой тактикой Чилич не готов. Медведев должен оформить быструю и уверенную победу.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 36.5 гейма за 1.83.

Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Марин Чилич
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Андрей Рублев — Янник Синнер: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2022 года
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

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Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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 15 1 0
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