30 мая 2022 года главная российская надежда в теннисе Даниил Медведев проведет матч четвертого круга Открытого чемпионата Франции, в котором встретится с хорватом Марином Чиличем. Игра начнется в 21.45 по московскому времени. Медведев ведет в противостоянии с соперником со счетом 3:0.

Даниил — весомый фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу доступен коэффициент 1.32, это около 75% вероятности исхода. Успех Чилича можно взять за 3.40 (25%).

Триумф Медведева 3:0 по сетам оценен котировкой 2.70, 3:1 — 3.50, 3:2 — 5.00.

Победа Чилича с форой (+1.5) по сетам идет за 2.00, Ф2(-1.5) — за 1.76.

Также вы можете выбрать один из вариантов ставки с форой по геймам:

Ф1(+4.5) доступен за 2.10 , Ф2(-4.5) — за 1.73 ;

Ф1(+5.5) доступен за 1.78 , Ф2(-5.5) — за 1.98 .

Наличие тай-брейка в одном из сетов идет за 1.90, 13-й гейм в первой партии — за 4.60.

Прогноз и ставка на матч Марин Чилич — Даниил Медведев

Медведев произвел яркое впечатление в матче третьего круга против Миомира Кецмановича. Даниил ни разу не проиграл подачу и раздавил соперника в трех сетах. На турнире он не проиграл пока ни одной партии.

У Чилича путь в четвертый круг получился даже проще, но и его соперники не сравнятся с теми, что были у Медведева: № 262 Балаш, заканчивающий карьеру в этом сезоне пенсионер тура Симон и совсем не грунтовый Фучович. В общем, настоящей проверки у хорвата еще не было.

Марин постарается пробить Даниила мощными ударами с задней линии, но это бесполезная тактика против одного из лучших оборонительных игроков ATP. А удивить другой тактикой Чилич не готов. Медведев должен оформить быструю и уверенную победу.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 36.5 гейма за 1.83.