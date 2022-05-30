31 мая 2022 года пройдет седьмой матч затянувшейся серии 1/4 финала НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра на «Пи-эн-си-арене» начнется в 3.00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами: коэффициент на победу «Каролины» в основное время — 2.13, примерно 45% вероятности. Успех «Нью-Йорка» оценен в 3.00 (33%). На ничью предложена котировка 4.10 (22%).

Ждете в финале Восточной конференции Игоря Шестеркина и Артемия Панарина? Ставка в 1000 рублей на победу «Рейнджерс» может принести 3000 рублей.

Не рискуете ставить на результат в основное время? Для вас доступен рынок на проход команд с учетом овертаймов: успех «Харрикейнз» идет за 1.67, «Нью-Йорка» — за 2.26.

Соперники выдали горячую серию, в которой нередко случались результативные игры. Команды забросили менее трех шайб только в двух стартовых матчах. Поставить на тотал больше 3.5 гола можно с коэффициентом 1.24, ТМ 3.5 идет за 4.00. Котировка на тотал больше 4.5 шайбы — 1.57, ТМ 4.5 можно оформить за 2.40.

При этом в каждой игре много забрасывал только победитель — проигравшая команда всего раз наскребла больше одной шайбы. Можете угадать, кто в седьмом матче сыграет результативнее:

• ИТБ1 (2.5) идет с котировкой 1.82, ИТМ1 (2.5) — 2.00;

• ИТБ2 (2.5) идет за 2.17, ИТМ2 (2.5) — за 1.69.

Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 1.12, вариант «обе забьют — нет» доступен за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нью-Йорк» задержался в серии во многом благодаря волшебной игре Игоря Шестеркина: российский вратарь оформил 185 сейвов за шесть игр, а в последней встрече вообще выдал две голевые передачи. «Рейнджерс» явно на подъеме после яркой победы 5:2, вот только все три успеха в противостоянии они добыли на домашней арене, а последний матч пройдет в гостях.

Рисковать ставкой на результат все же не стоит. Лучше взять во внимание мощную форму Шестеркина и низкую результативность «Каролины» (всего раз в серии забили больше двух шайб).

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (2.5) с коэффициентом 2.00.