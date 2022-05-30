«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 31 мая 2022 года
31 мая 2022 года пройдет седьмой матч затянувшейся серии 1/4 финала НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра на «Пи-эн-си-арене» начнется в 3.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами: коэффициент на победу «Каролины» в основное время — 2.13, примерно 45% вероятности. Успех «Нью-Йорка» оценен в 3.00 (33%). На ничью предложена котировка 4.10 (22%).
Ждете в финале Восточной конференции Игоря Шестеркина и Артемия Панарина? Ставка в 1000 рублей на победу «Рейнджерс» может принести 3000 рублей.
Не рискуете ставить на результат в основное время? Для вас доступен рынок на проход команд с учетом овертаймов: успех «Харрикейнз» идет за 1.67, «Нью-Йорка» — за 2.26.
Соперники выдали горячую серию, в которой нередко случались результативные игры. Команды забросили менее трех шайб только в двух стартовых матчах. Поставить на тотал больше 3.5 гола можно с коэффициентом 1.24, ТМ 3.5 идет за 4.00. Котировка на тотал больше 4.5 шайбы — 1.57, ТМ 4.5 можно оформить за 2.40.
При этом в каждой игре много забрасывал только победитель — проигравшая команда всего раз наскребла больше одной шайбы. Можете угадать, кто в седьмом матче сыграет результативнее:
• ИТБ1 (2.5) идет с котировкой 1.82, ИТМ1 (2.5) — 2.00;
• ИТБ2 (2.5) идет за 2.17, ИТМ2 (2.5) — за 1.69.
Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 1.12, вариант «обе забьют — нет» доступен за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
«Нью-Йорк» задержался в серии во многом благодаря волшебной игре Игоря Шестеркина: российский вратарь оформил 185 сейвов за шесть игр, а в последней встрече вообще выдал две голевые передачи. «Рейнджерс» явно на подъеме после яркой победы 5:2, вот только все три успеха в противостоянии они добыли на домашней арене, а последний матч пройдет в гостях.
Рисковать ставкой на результат все же не стоит. Лучше взять во внимание мощную форму Шестеркина и низкую результативность «Каролины» (всего раз в серии забили больше двух шайб).
Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (2.5) с коэффициентом 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0