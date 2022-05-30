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«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ 31 мая 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 31 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).
Фото Global Look Press

31 мая 2022 года пройдет седьмой матч затянувшейся серии 1/4 финала НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра на «Пи-эн-си-арене» начнется в 3.00 по московскому времени.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами: коэффициент на победу «Каролины» в основное время — 2.13, примерно 45% вероятности. Успех «Нью-Йорка» оценен в 3.00 (33%). На ничью предложена котировка 4.10 (22%).

Ждете в финале Восточной конференции Игоря Шестеркина и Артемия Панарина? Ставка в 1000 рублей на победу «Рейнджерс» может принести 3000 рублей.

Не рискуете ставить на результат в основное время? Для вас доступен рынок на проход команд с учетом овертаймов: успех «Харрикейнз» идет за 1.67, «Нью-Йорка» — за 2.26.

Соперники выдали горячую серию, в которой нередко случались результативные игры. Команды забросили менее трех шайб только в двух стартовых матчах. Поставить на тотал больше 3.5 гола можно с коэффициентом 1.24, ТМ 3.5 идет за 4.00. Котировка на тотал больше 4.5 шайбы — 1.57, ТМ 4.5 можно оформить за 2.40.

При этом в каждой игре много забрасывал только победитель — проигравшая команда всего раз наскребла больше одной шайбы. Можете угадать, кто в седьмом матче сыграет результативнее:

• ИТБ1 (2.5) идет с котировкой 1.82, ИТМ1 (2.5) — 2.00;

• ИТБ2 (2.5) идет за 2.17, ИТМ2 (2.5) — за 1.69.

Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 1.12, вариант «обе забьют — нет» доступен за 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нью-Йорк» задержался в серии во многом благодаря волшебной игре Игоря Шестеркина: российский вратарь оформил 185 сейвов за шесть игр, а в последней встрече вообще выдал две голевые передачи. «Рейнджерс» явно на подъеме после яркой победы 5:2, вот только все три успеха в противостоянии они добыли на домашней арене, а последний матч пройдет в гостях.

Рисковать ставкой на результат все же не стоит. Лучше взять во внимание мощную форму Шестеркина и низкую результативность «Каролины» (всего раз в серии забили больше двух шайб).

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (2.5) с коэффициентом 2.00.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Марин Чилич — Даниил Медведев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 30 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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