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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: ориентировочные составы команд на матч АПЛ 12 марта 2022 года

Ориентировочные составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» на матч АПЛ 12 марта
Матвей Леонов
Бруну Фернандеш.
Фото Reuters

12 марта 2022 года в 29-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начало в 20.30.

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Команда Ральфа Рангника — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 2.10 — это около 46% вероятности. Триумф «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 3.50 (27%), а ничья — 3.60 (27%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 2 100 рублей в случае успеха хозяев.

Ф1(0) идет за 1.53, а Ф2(0) — за 2.60.

Криштиану Роналду — лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» — с большой долей вероятности пропустит игру из-за травмы. Команда Рангника не забивает больше гола три матча кряду. Без португальца серия продлится? ИТМ1 (1.5) идет за 1.92.

Также хозяевам вряд ли помогут защитники Люк Шоу и Рафаэль Варан. В первом круге «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 3:0. Сумеет ли «Тоттенхэм» использовать кадровые проблемы соперника и взять полномасштабный реванш?

Команда Конте забила девять мячей за два последних матча АПЛ — отпразднует три взятия ворот на «Олд Траффорд»? ИТБ2 (2.5) доступен за 6.80.

Отметим, что потери «шпор» незначительны — вне игры Скипп и Сессеньон. Оба не являются железными игроками основы.

В семи из девяти прошлых матчей между соперниками было забито три мяча или более. Сделать ставку на тотал больше 2.5 можно за 1.74.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.50, а удаления — 6.00.

Ориентировочные составы на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Далот, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф — Фред, Мактоминай — Бруну Фернандеш, Погба, Санчо — Кавани.

«Тоттенхэм»: Льорис — Дайер, Дэвис, Ромеро, Эмерсон, Доэрти — Бентанкур, Хейбьерг — Кулусевски, Кейн, Сон.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:1 — коэффициент 7.00;

· 1:0 — 8.50;

· 2:1 — 8.20.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
12 мар, 20:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 12 марта 2022 онлайн
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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