«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: ориентировочные составы команд на матч АПЛ 12 марта 2022 года
12 марта 2022 года в 29-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начало в 20.30.
Команда Ральфа Рангника — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 2.10 — это около 46% вероятности. Триумф «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 3.50 (27%), а ничья — 3.60 (27%).
При ставке в 1 000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 2 100 рублей в случае успеха хозяев.
Ф1(0) идет за 1.53, а Ф2(0) — за 2.60.
Криштиану Роналду — лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» — с большой долей вероятности пропустит игру из-за травмы. Команда Рангника не забивает больше гола три матча кряду. Без португальца серия продлится? ИТМ1 (1.5) идет за 1.92.
Также хозяевам вряд ли помогут защитники Люк Шоу и Рафаэль Варан. В первом круге «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 3:0. Сумеет ли «Тоттенхэм» использовать кадровые проблемы соперника и взять полномасштабный реванш?
Команда Конте забила девять мячей за два последних матча АПЛ — отпразднует три взятия ворот на «Олд Траффорд»? ИТБ2 (2.5) доступен за 6.80.
Отметим, что потери «шпор» незначительны — вне игры Скипп и Сессеньон. Оба не являются железными игроками основы.
В семи из девяти прошлых матчей между соперниками было забито три мяча или более. Сделать ставку на тотал больше 2.5 можно за 1.74.
Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.50, а удаления — 6.00.
Ориентировочные составы на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»:
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Далот, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф — Фред, Мактоминай — Бруну Фернандеш, Погба, Санчо — Кавани.
«Тоттенхэм»: Льорис — Дайер, Дэвис, Ромеро, Эмерсон, Доэрти — Бентанкур, Хейбьерг — Кулусевски, Кейн, Сон.
Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:
· 1:1 — коэффициент 7.00;
· 1:0 — 8.50;
· 2:1 — 8.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7