Ориентировочные составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» на матч АПЛ 12 марта

12 марта 2022 года в 29-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начало в 20.30.

Команда Ральфа Рангника — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 2.10 — это около 46% вероятности. Триумф «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 3.50 (27%), а ничья — 3.60 (27%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 2 100 рублей в случае успеха хозяев.

Ф1(0) идет за 1.53, а Ф2(0) — за 2.60.

Криштиану Роналду — лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» — с большой долей вероятности пропустит игру из-за травмы. Команда Рангника не забивает больше гола три матча кряду. Без португальца серия продлится? ИТМ1 (1.5) идет за 1.92.

Также хозяевам вряд ли помогут защитники Люк Шоу и Рафаэль Варан. В первом круге «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 3:0. Сумеет ли «Тоттенхэм» использовать кадровые проблемы соперника и взять полномасштабный реванш?

Команда Конте забила девять мячей за два последних матча АПЛ — отпразднует три взятия ворот на «Олд Траффорд»? ИТБ2 (2.5) доступен за 6.80.

Отметим, что потери «шпор» незначительны — вне игры Скипп и Сессеньон. Оба не являются железными игроками основы.

В семи из девяти прошлых матчей между соперниками было забито три мяча или более. Сделать ставку на тотал больше 2.5 можно за 1.74.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.50, а удаления — 6.00.

Ориентировочные составы на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Далот, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф — Фред, Мактоминай — Бруну Фернандеш, Погба, Санчо — Кавани.

«Тоттенхэм»: Льорис — Дайер, Дэвис, Ромеро, Эмерсон, Доэрти — Бентанкур, Хейбьерг — Кулусевски, Кейн, Сон.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:1 — коэффициент 7.00;

· 1:0 — 8.50;

· 2:1 — 8.20.