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Сегодня, 11:15

«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 13 марта

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит»
Виталий Пудздрав
Футболисты «Зенита».
Фото Global Look Press

13 марта «Крылья Советов» примут «Зенит» в 21-м туре РПЛ. Встреча между командами пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Начало — в 16.30. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Сергея Семака фаворитом встречи. Сделать ставку на победу «Зенита» можно с котировкой 1.57 — это около 61% вероятности. Успех «Крыльев Советов» доступен за 5.60 (17%), а ничья — за 4.50 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4500 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов фор на этот матч — например:

  • Ф1(0) идет за 4.40, а Ф2(0) — за 1.24;

  • Ф1(+1) идет за 1.90, а Ф2(-1) — за 1.90;

  • Ф1(+1.5) идет за 1.56, а Ф2(-1.5) — за 2.43.

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Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.64, а ТМ 2.5 — за 2.27.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.74. Обратный исход доступен за 2.10.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:2 — коэффициент 7.80.

Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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