13 марта «Крылья Советов» примут «Зенит» в 21-м туре РПЛ. Встреча между командами пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Начало — в 16.30. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Сергея Семака фаворитом встречи. Сделать ставку на победу «Зенита» можно с котировкой 1.57 — это около 61% вероятности. Успех «Крыльев Советов» доступен за 5.60 (17%), а ничья — за 4.50 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4500 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов фор на этот матч — например:

Ф1(0) идет за 4.40 , а Ф2(0) — за 1.24 ;

Ф1(+1) идет за 1.90 , а Ф2(-1) — за 1.90 ;

Ф1(+1.5) идет за 1.56, а Ф2(-1.5) — за 2.43.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.64, а ТМ 2.5 — за 2.27.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.74. Обратный исход доступен за 2.10.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:2 — коэффициент 7.80.