«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 12 марта 2022 онлайн
12 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на «РЖД-Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит ЦСКА. На команду гостей можно поставить с котировкой 2.30 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Локомотива» есть в линии за 3.40 (30%).
· Ф1(+1) идет за 1.31.
· Ф2(-1) — за 3.50.
При ставке в 1 000 рублей на победу «Локомотива» потенциальная выплата составит 3 400 рублей.
Ставка «Локомотив» не проиграет" есть в линии за 1.66.
Волевая победа одной из команд оценивается в этой игре коэффициентом 6.10. Для «Локо» доступна котировка в 13.5, для ЦСКА — 11.0.
Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.27. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.68.
· ТБ 4.5 — 8.90;
· обе забьют: нет — 1.82;
· точный счет: 6:0 — 250.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|- : -
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7