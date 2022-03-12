Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 12 марта 2022 онлайн

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 12 марта
Егор Сергеев
Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

12 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на «РЖД-Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Паоло Ваноли. «Спартак» — «Краснодар»: легионеры не спасут команду Ваноли

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит ЦСКА. На команду гостей можно поставить с котировкой 2.30 это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Локомотива» есть в линии за 3.40 (30%).

· Ф1(+1) идет за 1.31.

· Ф2(-1) за 3.50.

12.03.2022 | Локомотив — ЦСКА

При ставке в 1 000 рублей на победу «Локомотива» потенциальная выплата составит 3 400 рублей.

Ставка «Локомотив» не проиграет" есть в линии за 1.66.

Волевая победа одной из команд оценивается в этой игре коэффициентом 6.10. Для «Локо» доступна котировка в 13.5, для ЦСКА — 11.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.27. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.68.

· ТБ 4.5 — 8.90;

· обе забьют: нет — 1.82;

· точный счет: 6:0 — 250.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
12 мар, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
«Он еще забьет». Кузнецов украл шайбу у Овечкина и оставил его без исторического гола
Президент МОК Томас Бах тремя словами про Россию уничтожил все олимпийские принципы
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 21-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Динамо» в гостях разгромило тульский «Арсенал»
Самедов считает «Спартак» фаворитом в матче против «Краснодара»
«Арсенал» — «Динамо»: Фомин реализовал пенальти
«Локомотив» — ЦСКА: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча РПЛ
Пресняков: «Не увидим мы Соболева в стартовом составе с «Краснодаром». У него и до Николсона были проблемы»
Стукалов о моратории на вылет из РПЛ: «У меня есть задача — команда «Уфа»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 12 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 - : -
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 - : -
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости