12 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на «РЖД-Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит ЦСКА. На команду гостей можно поставить с котировкой 2.30 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Локомотива» есть в линии за 3.40 (30%).

· Ф1(+1) идет за 1.31.

· Ф2(-1) — за 3.50.

12.03.2022 | Локомотив — ЦСКА

При ставке в 1 000 рублей на победу «Локомотива» потенциальная выплата составит 3 400 рублей.

Ставка «Локомотив» не проиграет" есть в линии за 1.66.

Волевая победа одной из команд оценивается в этой игре коэффициентом 6.10. Для «Локо» доступна котировка в 13.5, для ЦСКА — 11.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.27. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.68.

· ТБ 4.5 — 8.90;

· обе забьют: нет — 1.82;

· точный счет: 6:0 — 250.