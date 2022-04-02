2 апреля 2022 года в 14.30 по московскому времени стартует матч 23-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» — «Уфа». Клуб из Самары примет соперника из зоны вылета на стадионе «Самара Арена». Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Хозяева — увесистые фавориты, по оценке букмекерской компании БЕТСИТИ. Коэффициент на их победу составляет 1.95, то есть примерно 49% вероятности. Успех гостей идет за 4.40 (около 23%),. На ничью предлагается коэффициент 3.40 (28%).

При ставке 1000 рублей на победу хозяев можно выиграть 4400 в случае их успеха.

После зимнего перерыва «Крылья Советов» всего раз забили меньше двух мячей за игру, а в последнем до перерыва на матчи сборных туре положили «Сочи» сразу три. «Уфа» же сыграла на ноль лишь раз в последних восьми встречах чемпионата.

Поставить на индивидуальный тотал голов хозяев больше 1.5 можно с коэффициентом 2.22, у гостей это пари идет за 4.10. Общий тотал больше 1.5 оценивается кэфом 1.45.

Меньше «Уфы» в РПЛ забил только «Урал», при этом в команде играет лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов. Нападающий оформил 14 из 19 мячей башкирцев. Поставить на его гол в матче с «Крыльями» можно с коэффициентом 2.85, а на то, что его мяч окажется первым в игре, — за 5.50.

Главный форвард самарцев Владислав Сарвели недавно получил дебютный вызов в сборную России. Поставить на его гол «Уфе» можно за те же 2.85. Если не верите в его бомбардирские способности, тогда берите обратный вариант «не забьет» с кэфом 1.37.

«Уфа» — одна из самых грязных команд РПЛ: в этом сезоне уфимцы собрали пять удалений. Поставить на то, что в матче с «Крыльями» будет красная карточка, можно с коэффициентом 2.95.

Но не забывайте, что самарцы — третья команда в таблице фейр-плей. Кэф на то, что удаления в матче все же не будет, — 1.35.