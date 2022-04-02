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«Крылья советов» — «Уфа»: прогноз и ставки на матч РПЛ 2 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Уфа» 2 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
«Уфа».
Фото Global Look Press

2 апреля 2022 года в 14.30 по московскому времени стартует матч 23-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» — «Уфа». Клуб из Самары примет соперника из зоны вылета на стадионе «Самара Арена». Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Уфа

Хозяева — увесистые фавориты, по оценке букмекерской компании БЕТСИТИ. Коэффициент на их победу составляет 1.95, то есть примерно 49% вероятности. Успех гостей идет за 4.40 (около 23%),. На ничью предлагается коэффициент 3.40 (28%).

При ставке 1000 рублей на победу хозяев можно выиграть 4400 в случае их успеха.

После зимнего перерыва «Крылья Советов» всего раз забили меньше двух мячей за игру, а в последнем до перерыва на матчи сборных туре положили «Сочи» сразу три. «Уфа» же сыграла на ноль лишь раз в последних восьми встречах чемпионата.

Поставить на индивидуальный тотал голов хозяев больше 1.5 можно с коэффициентом 2.22, у гостей это пари идет за 4.10. Общий тотал больше 1.5 оценивается кэфом 1.45.

Меньше «Уфы» в РПЛ забил только «Урал», при этом в команде играет лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов. Нападающий оформил 14 из 19 мячей башкирцев. Поставить на его гол в матче с «Крыльями» можно с коэффициентом 2.85, а на то, что его мяч окажется первым в игре, — за 5.50.

Главный форвард самарцев Владислав Сарвели недавно получил дебютный вызов в сборную России. Поставить на его гол «Уфе» можно за те же 2.85. Если не верите в его бомбардирские способности, тогда берите обратный вариант «не забьет» с кэфом 1.37.

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«Уфа» — одна из самых грязных команд РПЛ: в этом сезоне уфимцы собрали пять удалений. Поставить на то, что в матче с «Крыльями» будет красная карточка, можно с коэффициентом 2.95.

Но не забывайте, что самарцы — третья команда в таблице фейр-плей. Кэф на то, что удаления в матче все же не будет, — 1.35.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Уфа
0

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«Ростов» — «Нижний Новгород»: прогноз и ставки на матч РПЛ 2 апреля
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
16
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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