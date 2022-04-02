«Крылья советов» — «Уфа»: прогноз и ставки на матч РПЛ 2 апреля 2022 года
2 апреля 2022 года в 14.30 по московскому времени стартует матч 23-го тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» — «Уфа». Клуб из Самары примет соперника из зоны вылета на стадионе «Самара Арена». Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
Хозяева — увесистые фавориты, по оценке букмекерской компании БЕТСИТИ. Коэффициент на их победу составляет 1.95, то есть примерно 49% вероятности. Успех гостей идет за 4.40 (около 23%),. На ничью предлагается коэффициент 3.40 (28%).
При ставке 1000 рублей на победу хозяев можно выиграть 4400 в случае их успеха.
После зимнего перерыва «Крылья Советов» всего раз забили меньше двух мячей за игру, а в последнем до перерыва на матчи сборных туре положили «Сочи» сразу три. «Уфа» же сыграла на ноль лишь раз в последних восьми встречах чемпионата.
Поставить на индивидуальный тотал голов хозяев больше 1.5 можно с коэффициентом 2.22, у гостей это пари идет за 4.10. Общий тотал больше 1.5 оценивается кэфом 1.45.
Меньше «Уфы» в РПЛ забил только «Урал», при этом в команде играет лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов. Нападающий оформил 14 из 19 мячей башкирцев. Поставить на его гол в матче с «Крыльями» можно с коэффициентом 2.85, а на то, что его мяч окажется первым в игре, — за 5.50.
Главный форвард самарцев Владислав Сарвели недавно получил дебютный вызов в сборную России. Поставить на его гол «Уфе» можно за те же 2.85. Если не верите в его бомбардирские способности, тогда берите обратный вариант «не забьет» с кэфом 1.37.
«Уфа» — одна из самых грязных команд РПЛ: в этом сезоне уфимцы собрали пять удалений. Поставить на то, что в матче с «Крыльями» будет красная карточка, можно с коэффициентом 2.95.
Но не забывайте, что самарцы — третья команда в таблице фейр-плей. Кэф на то, что удаления в матче все же не будет, — 1.35.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
14
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
15
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
16
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7