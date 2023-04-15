«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 15 апреля 2023 года
15 апреля «Манчестер Сити» и «Лестер» встретятся в матче 31-го тура АПЛ. Игра пройдет на домашнем стадионе «горожан» «Этихад» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Даррен Ингланд. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Букмекеры считают хозяев огромными фаворитами: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.16, что составляет примерно 85% вероятности. Успех гостей доступен с фантастической котировкой 17.0 (4%), даже ничья предложена за куда более реалистичные 8.50 (11%).
Верите, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет солидные 8500 рублей.
Правда, аналитики предлагают большой коэффициент даже на непоражение «Лестера» — 5.66. «Лисы» уступили «горожанам» в четырех последних играх АПЛ, а к предстоящей подошли в отвратительной форме — проиграли в семи из последних восьми турах чемпионата.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают огромное преимущество хозяев:
• победы 2:0 и 3:0 идут за 7.07;
• успех 4:0 — за 9.25;
• 2:1 и 3:1 —за 9.75.
Аналитики почти не сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 3.5 — за 1.95. Неудивительно, ведь «Ман Сити» — самая забивная команда АПЛ: за 29 матчей настреляла 75 мячей.
Рынок на голы от обеих команд предложен за 2.02, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.80.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер»
Кажется, у «горожан» вообще не должно возникнуть проблем: «лисы» скатились на предпоследнее место в АПЛ, последнюю победу одержали 11 февраля и с тех пор потерпели семь поражений в восьми турах, набрав лишь одно очко. «Ман Сити» же оформил семь выигрышей в прошедших восьми матчах чемпионата (шесть из них с разницей минимум в два мяча) и продолжает бороться за чемпионство с «Арсеналом».
Рекомендуемая ставка: Ф1(-2) за 1.71.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4