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«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 15 апреля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер» 15 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

15 апреля «Манчестер Сити» и «Лестер» встретятся в матче 31-го тура АПЛ. Игра пройдет на домашнем стадионе «горожан» «Этихад» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Даррен Ингланд. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
15 апр, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Лестер

Букмекеры считают хозяев огромными фаворитами: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.16, что составляет примерно 85% вероятности. Успех гостей доступен с фантастической котировкой 17.0 (4%), даже ничья предложена за куда более реалистичные 8.50 (11%).

Верите, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет солидные 8500 рублей.

Правда, аналитики предлагают большой коэффициент даже на непоражение «Лестера» — 5.66. «Лисы» уступили «горожанам» в четырех последних играх АПЛ, а к предстоящей подошли в отвратительной форме — проиграли в семи из последних восьми турах чемпионата.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают огромное преимущество хозяев:

• победы 2:0 и 3:0 идут за 7.07;

• успех 4:0 — за 9.25;

• 2:1 и 3:1 —за 9.75.

Аналитики почти не сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.91, ТМ 3.5 — за 1.95. Неудивительно, ведь «Ман Сити» — самая забивная команда АПЛ: за 29 матчей настреляла 75 мячей.

Рынок на голы от обеих команд предложен за 2.02, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.80.

Микель Артета, тренер &laquo;Арсенала&raquo;. «Вест Хэм» — «Арсенал»: Артета заберет легкие три очка на пути к чемпионству

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер»

Кажется, у «горожан» вообще не должно возникнуть проблем: «лисы» скатились на предпоследнее место в АПЛ, последнюю победу одержали 11 февраля и с тех пор потерпели семь поражений в восьми турах, набрав лишь одно очко. «Ман Сити» же оформил семь выигрышей в прошедших восьми матчах чемпионата (шесть из них с разницей минимум в два мяча) и продолжает бороться за чемпионство с «Арсеналом».

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2) за 1.71.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
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Торпедо – Спартак
 - : -
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Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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