12 февраля в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся вторая и третья команды Западной конференции — «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдет в Ярославле на «Арене-2000» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL, KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Букмекеры видят хозяев небольшими фаворитами: победа железнодорожников в основное время предложена за 2.30, это около 42% вероятности. Выигрыш красно-белых доступен за 2.95 (33%), коэффициент на ничью — 3.80 (25%).

Успех «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.73, этот рынок на «Спартак» идет за 2.10.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.72, Ф2(0) — за 2.12;

• Ф1(-1) — за 2.80, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.78, ТМ 4.5 — в 2.05.

Поставить на то, что каждая из команд отличится минимум два раза, можно за 1.67. Обратную опцию дали за 2.07.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»

Гости находятся в лучшей форме: выиграли три раза подряд, а в последних семи поединках — шесть. Благодаря таким результатам «Спартак» даже сместил с третьей строчки Западной конференции «Динамо». Вдобавок красно-белые остаются самой результативной командой КХЛ: в среднем за 60 минут забросили 3,4 шайбы, а всего настреляли 211 голов в 62 встречах. «Локомотив» же уступил в двух предыдущих играх регулярки, а в прошлых девяти противостояниях потерпел пять поражений всего при двух победах в основное время.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.12.