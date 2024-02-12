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Сегодня, 11:50

«Адмирал» проведет заключительные матчи КХЛ в уникальной игровой форме с отсылками к азиатской культуре

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Форма ХК «Адмирал».
Форма ХК «Адмирал».
Форма ХК «Адмирал».
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Хоккейный клуб «Адмирал» подготовился к восточному Новому году и в его честь проведет домашние матчи в концовке регулярного сезона КХЛ в азиатском стиле. Вместе со своим партнером — букмекерской компанией PARI команда подготовила альтернативный комплект игровой формы с отсылкой к азиатской культуре.

До окончания регулярного сезона КХЛ «Адмиралу» осталось провести дома четыре встречи — с 13 по 18 февраля. Восточные празднования Нового года в 2024 году проходят в феврале. Китайский Новый год отмечается с 10 по 24 февраля.

Хоккеисты «Адмирала» сыграют в предстоящих матчах против «Барыса» и «Трактора» в форме с отсылками к азиатской культуре, не чужой для дальневосточного региона.

Форма ХК «Адмирал».

«С момента начала сотрудничества с «Адмиралом» мы наблюдаем рост интереса к хоккею во Владивостоке. Внимание к команде связано как с ее игрой, так и с активностями на арене. Мы надеемся, что серией игр в необычной праздничной форме «Адмирал» красиво завершит регулярный чемпионат и зарядит болельщиков чувством ожидания нового сезона и очередных незабываемых эмоций», — заявил директор по маркетингу БК Алексей Левинский.

Дизайн экипировки разработан при поддержке партнера «Адмирала». Здесь с уважением подошли к осмыслению восточных культурных мотивов и привлекли к созданию необычной формы дизайнера из Владивостока.

Результат общей работы первыми оценят болельщики владивостокского клуба. Хоккеисты предстанут перед домашней аудиторией в джерси, выполненных в нетипичной для КХЛ фиолетовой расцветке. В восточной культуре фиолетовый цвет символизирует благородство, мудрость и силу.

Форма ХК «Адмирал».

Также был переработан логотип клуба: в центре обновленной эмблемы расположен якорь — основной элемент звезды «Адмирала», который обвивает главный символ 2024 года — зеленого дракона. Кроме того, создатели формы нанесли на игровые свитера азиатские паттерны и отразили в экипировке особенности Приморского края.

К восточному Новому году букмекер подготовил для «Адмирала» не только уникальную форму, но и графику в азиатском стиле. Клуб представит новое визуальное оформление в социальных сетях и на медиакубе домашней арены.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Адмирал
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«Локомотив» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 12 февраля 2024 года

«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 12 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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