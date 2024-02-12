«Адмирал» проведет заключительные матчи КХЛ в уникальной игровой форме с отсылками к азиатской культуре

Хоккейный клуб «Адмирал» подготовился к восточному Новому году и в его честь проведет домашние матчи в концовке регулярного сезона КХЛ в азиатском стиле. Вместе со своим партнером — букмекерской компанией PARI команда подготовила альтернативный комплект игровой формы с отсылкой к азиатской культуре.

До окончания регулярного сезона КХЛ «Адмиралу» осталось провести дома четыре встречи — с 13 по 18 февраля. Восточные празднования Нового года в 2024 году проходят в феврале. Китайский Новый год отмечается с 10 по 24 февраля.

Хоккеисты «Адмирала» сыграют в предстоящих матчах против «Барыса» и «Трактора» в форме с отсылками к азиатской культуре, не чужой для дальневосточного региона.

Форма ХК «Адмирал».

«С момента начала сотрудничества с «Адмиралом» мы наблюдаем рост интереса к хоккею во Владивостоке. Внимание к команде связано как с ее игрой, так и с активностями на арене. Мы надеемся, что серией игр в необычной праздничной форме «Адмирал» красиво завершит регулярный чемпионат и зарядит болельщиков чувством ожидания нового сезона и очередных незабываемых эмоций», — заявил директор по маркетингу БК Алексей Левинский.

Дизайн экипировки разработан при поддержке партнера «Адмирала». Здесь с уважением подошли к осмыслению восточных культурных мотивов и привлекли к созданию необычной формы дизайнера из Владивостока.

Результат общей работы первыми оценят болельщики владивостокского клуба. Хоккеисты предстанут перед домашней аудиторией в джерси, выполненных в нетипичной для КХЛ фиолетовой расцветке. В восточной культуре фиолетовый цвет символизирует благородство, мудрость и силу.

Форма ХК «Адмирал».

Также был переработан логотип клуба: в центре обновленной эмблемы расположен якорь — основной элемент звезды «Адмирала», который обвивает главный символ 2024 года — зеленого дракона. Кроме того, создатели формы нанесли на игровые свитера азиатские паттерны и отразили в экипировке особенности Приморского края.

К восточному Новому году букмекер подготовил для «Адмирала» не только уникальную форму, но и графику в азиатском стиле. Клуб представит новое визуальное оформление в социальных сетях и на медиакубе домашней арены.