«Адмирал» проведет заключительные матчи КХЛ в уникальной игровой форме с отсылками к азиатской культуре
Хоккейный клуб «Адмирал» подготовился к восточному Новому году и в его честь проведет домашние матчи в концовке регулярного сезона КХЛ в азиатском стиле. Вместе со своим партнером — букмекерской компанией PARI команда подготовила альтернативный комплект игровой формы с отсылкой к азиатской культуре.
До окончания регулярного сезона КХЛ «Адмиралу» осталось провести дома четыре встречи — с 13 по 18 февраля. Восточные празднования Нового года в 2024 году проходят в феврале. Китайский Новый год отмечается с 10 по 24 февраля.
Хоккеисты «Адмирала» сыграют в предстоящих матчах против «Барыса» и «Трактора» в форме с отсылками к азиатской культуре, не чужой для дальневосточного региона.
«С момента начала сотрудничества с «Адмиралом» мы наблюдаем рост интереса к хоккею во Владивостоке. Внимание к команде связано как с ее игрой, так и с активностями на арене. Мы надеемся, что серией игр в необычной праздничной форме «Адмирал» красиво завершит регулярный чемпионат и зарядит болельщиков чувством ожидания нового сезона и очередных незабываемых эмоций», — заявил директор по маркетингу БК Алексей Левинский.
Дизайн экипировки разработан при поддержке партнера «Адмирала». Здесь с уважением подошли к осмыслению восточных культурных мотивов и привлекли к созданию необычной формы дизайнера из Владивостока.
Результат общей работы первыми оценят болельщики владивостокского клуба. Хоккеисты предстанут перед домашней аудиторией в джерси, выполненных в нетипичной для КХЛ фиолетовой расцветке. В восточной культуре фиолетовый цвет символизирует благородство, мудрость и силу.
Также был переработан логотип клуба: в центре обновленной эмблемы расположен якорь — основной элемент звезды «Адмирала», который обвивает главный символ 2024 года — зеленого дракона. Кроме того, создатели формы нанесли на игровые свитера азиатские паттерны и отразили в экипировке особенности Приморского края.
К восточному Новому году букмекер подготовил для «Адмирала» не только уникальную форму, но и графику в азиатском стиле. Клуб представит новое визуальное оформление в социальных сетях и на медиакубе домашней арены.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5