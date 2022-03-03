3 марта «Зенит» примет «КАМАЗ» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало в 20.15. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Команда Семака — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Зенита» можно за 1.14 — это примерно 84% вероятности. Успех «КАМАЗа» оценивается коэффициентом 23.0 (4%), а ничья — 7.90 (12%).

При ставке в 1000 рублей на победу «КАМАЗа» можно выиграть 23 000 рублей в случае успеха гостей.

Выход «Зенита» в четвертьфинал оценивается коэффициентом 1.05, а «КАМАЗа» — 10.5.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы, к примеру:

Ф1(-2) идет за 1.57 , а Ф2(+2) — за 2.40 ;

Ф1(-2.5) идет за 2.02 , а Ф2(-2.5) — за 1.79 ;

Ф1(-3) идет за 2.80, а Ф2(+3) — за 1.44.

Тотал голов больше 3.5 доступен за 2.25, а ТМ 3.5 — за 1.65.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 3.00. Обратный исход доступен за 1.39.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 4:0 — коэффициент 4.60.