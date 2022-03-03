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Сегодня, 13:15

«Зенит» — «КАМАЗ»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 3 марта

Прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «КАМАЗ»
Матвей Леонов
Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

3 марта «Зенит» примет «КАМАЗ» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало в 20.15. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
КАМАЗ

Команда Семака — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Зенита» можно за 1.14 — это примерно 84% вероятности. Успех «КАМАЗа» оценивается коэффициентом 23.0 (4%), а ничья — 7.90 (12%).

При ставке в 1000 рублей на победу «КАМАЗа» можно выиграть 23 000 рублей в случае успеха гостей.

Выход «Зенита» в четвертьфинал оценивается коэффициентом 1.05, а «КАМАЗа» — 10.5.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы, к примеру:

  • Ф1(-2) идет за 1.57, а Ф2(+2) — за 2.40;

  • Ф1(-2.5) идет за 2.02, а Ф2(-2.5) — за 1.79;

  • Ф1(-3) идет за 2.80, а Ф2(+3) — за 1.44.

Иван Сергеев. «Зенит» — «КАМАЗ»: Сергеев и Альберто устроят голевое шоу в БЕТСИТИ Кубке России

Тотал голов больше 3.5 доступен за 2.25, а ТМ 3.5 — за 1.65.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 3.00. Обратный исход доступен за 1.39.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 4:0 — коэффициент 4.60.

БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК КАМАЗ
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
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Реми Кабелла

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Зенит

 5
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Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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 15 1 0
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Спартак

 17 1 7
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