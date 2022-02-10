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Сегодня, 09:15

«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз и ставки на матч АПЛ 10 февраля 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер» 10 февраля
Егор Сергеев
Футболисты «Ливерпуля».
Фото Reuters

10 февраля в 24-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Лестером». Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 22.45. Посмотреть трансляцию можно будет в сервисе Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера «Ливерпуля» — считают, что в этом матче победу одержит команда Клоппа. На успех мерсисайдцев можно поставить с котировкой 1.24 — это примерно 77% вероятности. Ничью предлагается взять за 6.70 (14%), а победа «Лестера» есть в линии за 12.5 (9%).

Ф1(-2.5) идет за 2.90, а Ф2(+2.5) — за 1.50.

При ставке в 1000 рублей на победу «Лестера» потенциальная выплата составит 12 500 рублей.

Ставку «Лестер» не проиграет" можно взять за 4.30.

Шансы «Ливерпуля» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.75.

Уверены, что «Лестер» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.60.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
10 февр, 22:45. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Лестер

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 4:0 в пользу «Ливерпуля». На него можно поставить за 7.80.

· ТМ 0.5 — 22.0

· Обе забьют: нет — 2.22

· Точный счет: 6:0 — 27.0

Футбол
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ФК Лестер
ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Краснодар

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Александр Соболев

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