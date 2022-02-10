10 февраля в 24-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Лестером». Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 22.45. Посмотреть трансляцию можно будет в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера «Ливерпуля» — считают, что в этом матче победу одержит команда Клоппа. На успех мерсисайдцев можно поставить с котировкой 1.24 — это примерно 77% вероятности. Ничью предлагается взять за 6.70 (14%), а победа «Лестера» есть в линии за 12.5 (9%).

Ф1(-2.5) идет за 2.90, а Ф2(+2.5) — за 1.50.

При ставке в 1000 рублей на победу «Лестера» потенциальная выплата составит 12 500 рублей.

Ставку «Лестер» не проиграет" можно взять за 4.30.

Шансы «Ливерпуля» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.75.

Уверены, что «Лестер» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.60.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 4:0 в пользу «Ливерпуля». На него можно поставить за 7.80.

· ТМ 0.5 — 22.0

· Обе забьют: нет — 2.22

· Точный счет: 6:0 — 27.0