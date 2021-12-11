11 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ. Партнер букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой». Матч пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 18.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ливерпуль» фаворитом игры. На успех команды Клоппа можно сделать ставку за 1.24 — это примерно 80% вероятности. Ничья есть за 6.80 (15%), а победа «Виллы» (5%) есть за 12.0.

Ф1(-2.5) доступна за 2.50, а Ф2(+2.5) — за 1.50.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Астон Виллы» потенциальная выплата составит 12 000 рублей.

Ставка «Вилла» не проиграет" есть в линии за 2.30.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 6.00.

Удаление и пенальти возможны за 11.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.07. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.81.

· ТМ 1.5 — 6.40;

· обе забьют: нет — 1.95;

· точный счет: 0:0 — 21.0.