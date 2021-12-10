10 декабря 2021 года в 14-м туре Евролиги столичный ЦСКА отправится в гости к «Жальгирису». Встреча пройдет в Каунасе на «Жальгирис-Арене», начало в 21.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Прямой эфир стартует в 20.55.

Команда Итудиса — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу ЦСКА в основное время матча можно за 1.40 — это примерно 65% вероятности. Успех «Жальгирис» оценивается коэффициентом 3.20 (29%), а ничья доступна за 15.0 (6%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 15 000 рублей в случае овертайма в матче.

Поставить на победу «Жальгирис» с учетом ОТ можно за 3.10. Аналогичный исход в пользу ЦСКА доступен за 1.37.

Вы также можете выбрать одну из множества фор на этот матч, например:

· Ф1(+4.5) идет за 2.05, а Ф2(-4.5) — за 1.72;

· Ф1(+5.5) идет за 1.95, а Ф2(-5.5) — за 1.85;

· Ф1(+6.5) идет за 1.81, а Ф2(-6.5) — за 1.95.

Тотал очков больше 156.5 можно взять за 1.90, как и ТМ 156.5.

Шансы «Жальгирис» набрать минимум 76 очков оцениваются коэффициентом 1.90.

Уверены, что ЦСКА наберет 82 балла или больше? Сделать ставку на ИТБ2 (81.5) можно за 1.90.