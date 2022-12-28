«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 28 декабря 2022 года
28 декабря в матче 17-го тура АПЛ сыграют «Лидс» и «Манчестер Сити». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Эллан Роуд», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Стюарт Аттуэлл.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами команду Пепа Гвардиолы. Поставить на нее можно за 1.35, это примерно 74% вероятности. Ничью оценили в 6.40 (15%), успех хозяев — в 10.5 (11%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6400 рублей.
Если считаете, что «Лидс» не проиграет дома, оформите ставку за 3.80.
Добавить шансов хозяевам или улучшить котировку на победу «Сити» можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 2.25, Ф2(-1.5) — за 1.69.
В семи из десяти последних матчей при участии «Лидса» проходил «верх» по голам. Эксперты считают, что и встреча с «Сити» получится результативной: поставить на тотал больше 2.5 можно за 1.36, ТБ 3.5 идет за 1.96.
Несмотря на разницу в классе двух команд, вариант «обе забьют» предлагают взять за 1.75. Обратный исход оценили в 2.08.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Сити» за 7.70.
Прогноз и ставка на матч «Лидс» — «Манчестер Сити»
«Лидс» уступил в шести из десяти прошедших матчей АПЛ — команда находится на дне таблицы. Кроме того, «павлины» пропустили четыре мяча от «Тоттенхэма», три мяча от «Фулхэма» и пять мячей от «Брентфорда». В общем, «Сити» будет где разбежаться — тем более Эрлинг Холанн в отличной форме. Норвежец на днях забил «Ливерпулю», а «Лидс» для него — особый клуб, за который он болеет. Так что форвард, да и остальные «горожане» наверняка победят с приличным отрывом.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.69.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2