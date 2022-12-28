Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 28 декабря 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Манчестер Сити» 28 декабря 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Эрлинг Холанн и Кевин де Брейне.
Фото Global Look Press

28 декабря в матче 17-го тура АПЛ сыграют «Лидс» и «Манчестер Сити». Встреча начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Эллан Роуд», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Стюарт Аттуэлл.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
28 дек, 23:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
Манчестер Сити

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами команду Пепа Гвардиолы. Поставить на нее можно за 1.35, это примерно 74% вероятности. Ничью оценили в 6.40 (15%), успех хозяев — в 10.5 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6400 рублей.

Если считаете, что «Лидс» не проиграет дома, оформите ставку за 3.80.

Добавить шансов хозяевам или улучшить котировку на победу «Сити» можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 2.25, Ф2(-1.5) — за 1.69.

В семи из десяти последних матчей при участии «Лидса» проходил «верх» по голам. Эксперты считают, что и встреча с «Сити» получится результативной: поставить на тотал больше 2.5 можно за 1.36, ТБ 3.5 идет за 1.96.

Несмотря на разницу в классе двух команд, вариант «обе забьют» предлагают взять за 1.75. Обратный исход оценили в 2.08.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Сити» за 7.70.

Эрлинг Холанн. «Лидс» — «Манчестер Сити»: аутсайдеру АПЛ не справиться с мощью Холанна

Прогноз и ставка на матч «Лидс» — «Манчестер Сити»

«Лидс» уступил в шести из десяти прошедших матчей АПЛ — команда находится на дне таблицы. Кроме того, «павлины» пропустили четыре мяча от «Тоттенхэма», три мяча от «Фулхэма» и пять мячей от «Брентфорда». В общем, «Сити» будет где разбежаться — тем более Эрлинг Холанн в отличной форме. Норвежец на днях забил «Ливерпулю», а «Лидс» для него — особый клуб, за который он болеет. Так что форвард, да и остальные «горожане» наверняка победят с приличным отрывом.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.69.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
В ЛНР указали на рост числа женщин в рядах армии ВСУ
Власти Харькова сообщили о взрывах в городе
13 лайнеров «Аэрофлота» арестованы за рубежом
В ФРГ назвали причину предложения Зеленским проведения «мирного саммита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — СКА: прогноз на матч КХЛ 28 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости