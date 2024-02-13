13 февраля в первой 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» прибудет в гости к «Лейпцигу». Встреча пройдет на «Ред Булл Арене Лейпциг» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.55 мск.

Букмекеры считают фаворитом встречи «Реал». На триумф испанской команды можно поставить с коэффициентом 2.22, что составляет примерно 44% вероятности исхода. «Мирный» результат доступен за 3.72 (26%), успех «Лейпцига» — за 3.18 (30%).

Верите, что «быки» не уступят мадридцам на своем поле? Тогда сыграйте на их победу или ничью (1Х) за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.29. Обмен голами оценен в 1.56, обратный рынок — в 2.45.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На этот итог можно поставить за 6.92.

Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Реал»

«Быки» результативны в Лиге чемпионов. В семи последних поединках команды в турнире зафиксировано не менее трех мячей. На своем поле немецкий клуб не проиграл в пяти предыдущих разборках в ЛЧ из шести. А обмен голами зафиксирован в 12 домашних встречах «Лейпцига» в еврокубках.

В Лиге чемпионов мадридцы добились успеха в пяти выездах из шести. «Реал» отличился минимум дважды в пяти матчах турнира подряд. Но на этот раз партнерам не поможет Джуд Беллингем, который выпал из-за травмы. Возможно, это скажется на шансах бланкос, но вряд ли они уйдут без взятия ворот — рынок «обе забьют» заходил в восьми из шести прошлых вояжей Карло Анчелотти и компании в главном евротурнире.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.56.