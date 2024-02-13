«Лейпциг» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 февраля 2024 года
13 февраля в первой 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» прибудет в гости к «Лейпцигу». Встреча пройдет на «Ред Булл Арене Лейпциг» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.55 мск.
Букмекеры считают фаворитом встречи «Реал». На триумф испанской команды можно поставить с коэффициентом 2.22, что составляет примерно 44% вероятности исхода. «Мирный» результат доступен за 3.72 (26%), успех «Лейпцига» — за 3.18 (30%).
Верите, что «быки» не уступят мадридцам на своем поле? Тогда сыграйте на их победу или ничью (1Х) за 1.73.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.29. Обмен голами оценен в 1.56, обратный рынок — в 2.45.
Наиболее вероятный счет — 1:1. На этот итог можно поставить за 6.92.
Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Реал»
«Быки» результативны в Лиге чемпионов. В семи последних поединках команды в турнире зафиксировано не менее трех мячей. На своем поле немецкий клуб не проиграл в пяти предыдущих разборках в ЛЧ из шести. А обмен голами зафиксирован в 12 домашних встречах «Лейпцига» в еврокубках.
В Лиге чемпионов мадридцы добились успеха в пяти выездах из шести. «Реал» отличился минимум дважды в пяти матчах турнира подряд. Но на этот раз партнерам не поможет Джуд Беллингем, который выпал из-за травмы. Возможно, это скажется на шансах бланкос, но вряд ли они уйдут без взятия ворот — рынок «обе забьют» заходил в восьми из шести прошлых вояжей Карло Анчелотти и компании в главном евротурнире.
Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.56.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5