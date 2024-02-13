«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
13 февраля «Копенгаген» и «Манчестер Сити» сойдутся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе «Паркен» стартует в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru — эфир начнется в 22.55 мск.
Аналитики назвали гостей максимальными фаворитами. На триумф команды Пепа Гвардиолы доступен коэффициент 1.25 — это около 78% вероятности результата. Ничья предложена за 6.10 (15%), а успех парней Якоба Нееструпа — за 12.50 (7%).
«Сити» победил в 10 матчах подряд. На то, что датчане сломают тренд и не уступят англичанам, дали 4.05.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.40.
Сыграть на «Копенгаген» с форой (2) можно за 1.65.
Специалисты сомневаются, что хозяева забьют. На их засуху можно поставить за 1.75.
На обмен меткими выстрелами можно поставить за 2.17, обратный рынок оценен в 1.70.
Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу «Сити». На него доступна котировка 6.50.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5