13 февраля «Копенгаген» и «Манчестер Сити» сойдутся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе «Паркен» стартует в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru — эфир начнется в 22.55 мск.

Аналитики назвали гостей максимальными фаворитами. На триумф команды Пепа Гвардиолы доступен коэффициент 1.25 — это около 78% вероятности результата. Ничья предложена за 6.10 (15%), а успех парней Якоба Нееструпа — за 12.50 (7%).

«Сити» победил в 10 матчах подряд. На то, что датчане сломают тренд и не уступят англичанам, дали 4.05.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.40.

Сыграть на «Копенгаген» с форой (2) можно за 1.65.

Специалисты сомневаются, что хозяева забьют. На их засуху можно поставить за 1.75.

На обмен меткими выстрелами можно поставить за 2.17, обратный рынок оценен в 1.70.

Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу «Сити». На него доступна котировка 6.50.