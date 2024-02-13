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«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 февраля 2024 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити» 13 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

13 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Копенгаген». Встреча пройдет на стадионе «Паркен» в столице Дании. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru начнется с 23.55 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
13 февр, 23:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают безальтернативными фаворитами «горожан». На успех гостей предложен крошечный коэффициент 1.25, что соответствует 78% вероятности результата. Ничья доступна за 6.10 (15%), а триумф хозяев — за большущие 12.50 (7%).

«Сити» победил в 10 матчах подряд. На то, что датчане сломают тренд и не уступят англичанам, дали 4.05.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.40.

На обмен меткими выстрелами можно поставить за 2.17, обратный рынок оценен в 1.70.

Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу «Сити». На него доступна котировка 6.50.

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Прогноз и ставка на матч «Копенгаген» — «Манчестер Сити»

«Львы» неважно выступают в домашнем чемпионате — идут на третьей строчке. Сейчас в датской лиге перерыв, и у «Копенгагена» есть только небольшая практика в виде товарищеских игр.

При этом «Сити» ведет победную серию из 10 поединков, а в ЛЧ — восьмиматчевую. Команда Пепа Гвардиолы — самая забивающая в Англии (56 голов). А за последние шесть встреч «горожане» наколотили 16 мячей. От «Копенгагена» даже дома не останется и пятнышка.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный ТБ 2.5 для «Ман Сити» за 2.10.

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Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Сити
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«Лейпциг» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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