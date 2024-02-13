13 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Копенгаген». Встреча пройдет на стадионе «Паркен» в столице Дании. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru начнется с 23.55 мск.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают безальтернативными фаворитами «горожан». На успех гостей предложен крошечный коэффициент 1.25, что соответствует 78% вероятности результата. Ничья доступна за 6.10 (15%), а триумф хозяев — за большущие 12.50 (7%).

«Сити» победил в 10 матчах подряд. На то, что датчане сломают тренд и не уступят англичанам, дали 4.05.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.40.

На обмен меткими выстрелами можно поставить за 2.17, обратный рынок оценен в 1.70.

Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу «Сити». На него доступна котировка 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Копенгаген» — «Манчестер Сити»

«Львы» неважно выступают в домашнем чемпионате — идут на третьей строчке. Сейчас в датской лиге перерыв, и у «Копенгагена» есть только небольшая практика в виде товарищеских игр.

При этом «Сити» ведет победную серию из 10 поединков, а в ЛЧ — восьмиматчевую. Команда Пепа Гвардиолы — самая забивающая в Англии (56 голов). А за последние шесть встреч «горожане» наколотили 16 мячей. От «Копенгагена» даже дома не останется и пятнышка.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный ТБ 2.5 для «Ман Сити» за 2.10.

Используй промокод EXPRESS и получи фрибет 2000 рублей на первую ставку в FONBET