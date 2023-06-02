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«Сассуоло» — «Фиорентина»: где смотреть матч серии А 2 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Сассуоло» — «Фиорентина» 2 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Сассуоло» в матче серии А с «Болоньей».
Фото Global Look Press

Программу 38-го тура чемпионата Италии открывает заруба середняков лиги — «Сассуоло» и «Фиорентины». Матч пройдет 2 июня на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре». Стартовый свисток рефери Маттео Маркетти прозвучит в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.25 мск.

Италия. Серия А. 38-й тур
02 июн, 21:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Фиорентина

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили явного фаворита встречи: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.58, что составляет примерно 38% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.63 (37%), ничья предложена за 3.73 (25%).

В двух последних домашних матчах черно-зеленые без проблем обыграли «фиалок» (2:1 и 3:1). Ставка в 1000 рублей на триумф «Сассуоло» при благоприятном результате принесет 2580 рублей.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают примерно равные шансы соперников на успех:

• ничья 1:1 дана за 7.19;

• за 9.75 — ничья 2:2, а также победа любой из команд со счетом 2:1.

Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.42, вариант «обе забьют — нет» — в 2.90. Оппоненты обменялись результативными попаданиями в восьми из последних 10 очных матчей в чемпионате.

Кристиано Бираги (&laquo;Фиорентина&raquo;). «Сассуоло» — «Фиорентина»: прогноз на матч серии А 2 июня 2023 года

«Сассуоло» и «Фиорентина» нередко устраивают результативные битвы — в четырех последних встречах в серии А обменялись голами и настреляли на двоих минимум три мяча. Комбинированный рынок на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.54.

Аналитики ждут яркий матч: тотал больше трех мячей предложен за 1.70, ТМ 3 — за 2.19. Соперники частенько выдают результативные поединки — в семи из последних 10 встреч в чемпионате настреляли на двоих минимум три гола.

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«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 3 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

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