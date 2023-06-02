«Сассуоло» — «Фиорентина»: где смотреть матч серии А 2 июня 2023 года онлайн в прямом эфире
Программу 38-го тура чемпионата Италии открывает заруба середняков лиги — «Сассуоло» и «Фиорентины». Матч пройдет 2 июня на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре». Стартовый свисток рефери Маттео Маркетти прозвучит в 21.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили явного фаворита встречи: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.58, что составляет примерно 38% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.63 (37%), ничья предложена за 3.73 (25%).
В двух последних домашних матчах черно-зеленые без проблем обыграли «фиалок» (2:1 и 3:1). Ставка в 1000 рублей на триумф «Сассуоло» при благоприятном результате принесет 2580 рублей.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают примерно равные шансы соперников на успех:
• ничья 1:1 дана за 7.19;
• за 9.75 — ничья 2:2, а также победа любой из команд со счетом 2:1.
Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.42, вариант «обе забьют — нет» — в 2.90. Оппоненты обменялись результативными попаданиями в восьми из последних 10 очных матчей в чемпионате.
«Сассуоло» и «Фиорентина» нередко устраивают результативные битвы — в четырех последних встречах в серии А обменялись голами и настреляли на двоих минимум три мяча. Комбинированный рынок на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.54.
Аналитики ждут яркий матч: тотал больше трех мячей предложен за 1.70, ТМ 3 — за 2.19. Соперники частенько выдают результативные поединки — в семи из последних 10 встреч в чемпионате настреляли на двоих минимум три гола.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9