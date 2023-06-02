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ЦСКА — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 3 июня 2023 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 3 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Федор Чалов (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

3 июня состоится заключительный, 30-й тур РПЛ. Перед последним игровым днем по-прежнему неизвестен серебряный медалист чемпионата. В ключевом матче за вторую строчку встретятся ЦСКА и «Ростов» — вторая и четвертая команды лиги. Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.00 по столичному времени. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, армейцы — однозначные фавориты встречи: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.47, это приблизительно 67% вероятности. Выигрыш ростовчан предложен за 6.58 (14%), даже на ничью доступна существенно меньшая котировка 4.88 (19%).

Верите в «мирный» исход? Ставка в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут в случае положительного исхода принесет 4880 рублей.

По мнению экспертов, три наиболее вероятных результата встречи выглядят следующим образом:

• победа ЦСКА 2:0 идет за 6.91;

• 1:0 — за 7.50;

• успех 2:1 за 7.75.

В первом круге команды сыграли нулевую ничью, но в предстоящем матче вряд ли станут отсиживаться в обороне. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.33.

«Обе забьют» идет за 1.81, обратный вариант оценен в 1.99.

Федор Чалов (ЦСКА). ЦСКА — «Ростов»: Чалов и компания не пустят Карпина вперед себя в таблице РПЛ

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов»

Оба коллектива подходят к матчу не в лучшем состоянии. Команда Валерия Карпина только в прошлом туре прервала серию из трех поражений, обыграв «Ахмат» (3:2). Армейцы же после девяти матчей подряд без проигрышей (восемь побед) не могут выиграть уже два поединка кряду — уступили «Спартаку» (1:2) и сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0).

Друг с другом «Ростов» и ЦСКА нередко играют результативно: в шести из последних 10 очных матчей в чемпионате заколачивали на двоих минимум три мяча. Также ТБ 2.5 зашел в последних четырех из пяти игр москвичей и в трех из пяти поединков ростовчан в РПЛ.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.64.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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