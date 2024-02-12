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Сегодня, 12:15

«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 12 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 12 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

12 февраля пройдет поединок лидеров регулярного сезона КХЛ — «Локомотива» и «Спартака», второй и третьей команд Западной конференции. Соперники встретятся в Ярославле на «Арене-2000», начало игры в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL, KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Форма&nbsp;ХК &laquo;Адмирал&raquo;. «Адмирал» проведет заключительные матчи КХЛ в уникальной игровой форме с отсылками к азиатской культуре

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: успех коллектива из Ярославля в основное время доступен с котировкой 2.30, что составляет приблизительно 42% вероятности. Коэффициент на победу москвичей — 2.95 (33%), «мирный» результат оценен в 3.80 (25%).

Триумф «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.73, эта же опция на «Спартак» идет за 2.10.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.72, Ф2(0) — за 2.12;

• Ф1(-1) — за 2.80, Ф2(+1) — за 1.40.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. «Локомотив» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 12 февраля 2024 года

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.78, ТМ 4.5 — в 2.05.

Поставить на то, что каждая из команд отличится минимум два раза, можно за 1.67. Обратный рынок дан за 2.07.

Комбинированный вариант на непоражение хозяев и ТБ 4.5 гола предложен за 2.60.

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«Адмирал» проведет заключительные матчи КХЛ в уникальной игровой форме с отсылками к азиатской культуре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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