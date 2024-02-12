12 февраля пройдет поединок лидеров регулярного сезона КХЛ — «Локомотива» и «Спартака», второй и третьей команд Западной конференции. Соперники встретятся в Ярославле на «Арене-2000», начало игры в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL, KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: успех коллектива из Ярославля в основное время доступен с котировкой 2.30, что составляет приблизительно 42% вероятности. Коэффициент на победу москвичей — 2.95 (33%), «мирный» результат оценен в 3.80 (25%).

Триумф «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.73, эта же опция на «Спартак» идет за 2.10.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.72, Ф2(0) — за 2.12;

• Ф1(-1) — за 2.80, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.78, ТМ 4.5 — в 2.05.

Поставить на то, что каждая из команд отличится минимум два раза, можно за 1.67. Обратный рынок дан за 2.07.

Комбинированный вариант на непоражение хозяев и ТБ 4.5 гола предложен за 2.60.